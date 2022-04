El nuevo “perfil bajo” de Nahir: su abogada habló hostigamiento y de “su sueño”

Por cambio de color

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en 2017 en Gualeguaychú, no tiene paz, aún durante su encierro en la cárcel donde cumple su condena. En las últimas horas su abogada, Raquel Hermida Leyenda, denunció “una persecución y un tratamiento diferenciado en la Unidad Penitenciaria” femenina de la capital entrerriana.No es la primera vez que la letrada hace hincapié en el hostigamiento del cual es víctima su cliente desde el momento en que fue detenida. Ahora, un cambio de look habría sido el desencadenante para que una vez más la entrerriana sufriera consecuencias en sus condiciones de encierro.“El jueves pasado Nahir pidió permiso para que su mamá (en horario de visita) le corte el pelo y le haga color”, contó a TN Hermida Leyenda. Pero al parecer, cuando más tarde los guardias la vieron distinta, todo se desmadró. “Allanaron su celda, levantaron el techo y le pusieron una custodia de tres oficiales armados para cruzar a estudiar su licenciatura en Psicología”, añadió.La abogada especialista en casos de violencia de género que lleva adelante la defensa de Nahir Galarza aseguró que la joven conserva desde hace ya varios meses “un perfil bajo”, que de ninguna manera pretende alterar. “Trabaja desde las 8 y asiste no solo a la Facultad sino también a varios cursos”, describió sobre su rutina dentro de la cárcel.En ese sentido, Hermida Leyenda señaló que el tratamiento diferenciado que recibe Nahir por parte de los penitenciarios no es otra cosa que una “persecución”, cuando ella solo “está esperando la resolución de la Corte Suprema y la posibilidad de acceder a un nuevo juicio”.“Nahir no quiere fugarse, solo sueña con un nuevo juicio que condene a su padre”, sostuvo por último la letrada, que reclama que cese el hostigamiento hacia ella.En enero de este año, Nahir Galarza declaró y ratificó su denuncia en la que sostiene que fue su padre quien cometió el homicidio de Fernando Pastorizzo y que un familiar abusó de ella cuando era menor.Durante más de una hora y vía Zoom ante el fiscal de Gualeguaychú, Mauricio Romero, la joven ratificó también que su madre era víctima de violencia de género por parte de Marcelo Galarza.“Ratificó absolutamente todo”, afirmó su abogada en ese momento, quien estuvo acompañada, de manera virtual, por su colega de Entre Ríos, Candela Bessa.A su vez, Hermida Leyenda adelantó entonces que presentaría un “recurso de revisión” ante la Fiscalía General para apelar la decisión de Ministerio Público de Gualeguaychú de desestimar la nueva hipótesis que plantea Nahir sobre el crimen de Fernando.Nahir, quien actualmente tiene 23 años, fue con 19 la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua tras ser considerada autora del crimen de su novio Fernando Pastorizzo, cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando fue encontrado en una calle de Gualeguaychú, con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera “accidental”.La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia. Fuente: (TN)