Óleo a base de cannabis para estimular el placer sexual: cuánto cuesta

lo coloca 20 minutos antes de una relación sexual y lo que hace el óleo es aumentar la sensaciones de excitación porque contribuye a que llegue más sangre a las zona de la vulva, el clítoris y el piso de la pelvis, se relaje la zona y las sensaciones orgásmicas por todo esto y la lubricación sean más placenteras

¿Cómo usarlo?

¿Dónde se consigue y cuánto sale?

Un grupo interdisciplinario de profesionales entrerrianos y santafesinos crearon el primer óleo íntimo para mujeres a base de cannabis de Argentina y Latinoamérica. El óleo 420 Placer es producido en Rosario por un equipo liderado por la médica tocoginecóloga y especialista en salud reproductiva, Margarita Otaegui (de Entre Ríos) y Lautaro Gieco, abogado y fundador de la marca.Luego de dos años de investigación, el óleo 420 Placer se lanzó al mercado en septiembre del 2021 y el objetivo es que las personas puedan tener mejores experiencias sexuales, generando más placer y bienestar.La materia prima se obtiene del autocultivo de red de productores locales y no se usan químicos en el proceso de producción. “El óleo es una combinación de extractos de cannabis y aceites esenciales 100% orgánicos que no altera el PH vaginal y te protege contra infecciones. También es 100% natural y ecológico, su composición es completamente orgánica y vegetal”, explicaron los expertos.“Es el primer óleo específico para vulvas que contiene Cbd que es una sustancia que hay que aclarar que no es psicoativa, que es derivada de la planta del cannabis. Lo bueno que tiene este óleo es que es totalmente natural, no tiene adictivos, no tiene ningún químico y está testeado, entonces una persona con vulva se”, explicó la médica.Según comentó la especialista con el equipo interdisciplinario “detectamos que el sistema reproductor femenino y más específicamente la vulva y el clítoris presentan una gran concentración de receptores endocannabinoides, que mediante la fórmula especial de 420 Placer logramos activar”, explicó la doctora García, y añadió: “Nuestro óleo estimula las terminaciones sensitivas del clítoris, elevando el placer sexual, aumentando significativamente la sensibilidad, la humedad y elasticidad de los tejidos y generando por ende orgasmos mucho más intensos”. indicó.Tras dos años de investigación, 420 Placer se lanzó al mercado en septiembre de 2021 con gran repercusión a nivel local por tratarse del primer producto de industria nacional que sintetiza dos de las reivindicaciones más importantes de la época: el derecho al placer sexual femenino y la regulación del cannabis y sus derivados con fines medicinales y de uso personal. En marzo de 2022, el equipo busca dar el próximo salto, llevando este producto a escala nacional y regional.El óleo 420 Placer se aplica de forma externa, vía tópica en las zonas erógenas, principalmente en la zona genital. Se aplica principalmente en la vulva, en sus labios externos e internos y el clítoris. Para mejores resultados se recomienda usar preservativo sin látex.Cada caja trae tres ampollas con la dosis justa para cada encuentro sexual. El producto debe aplicarse 20 minutos antes del acto sexual y se sentirá una sensación de calor y cosquilleo que aumenta la excitación y sensibilidad de la zona.(fuentes: Uno y Elciudadano)La idea es que en un futuro cercano sea de venta libre en las farmacias de todo el país. Por ahora se puede comprar e* Funny Sex Boutique (por Instagram) o comunicarse al 341-2594882. En efectivo o por transferencia tiene un 30% de descuento y sale 1.500 pesos. Con tarjeta de crédito, en 12 cuotas, vale 2.143 pesos. Con Billetera Santa Fe cuesta 1.714 pesos y sobre ese monto se hace el 30% de reintegro. Hacen descuentos por Prensa.*420.placer (vía Instagram) o comunicarse al 341-2790650 (sólo WhatsApp).*Sitio oficial de gently: https://www.gently.com.ar/productos/oleo-intimo-420-placer/