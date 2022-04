Planes de ahorro: suscriptores denunciaron nuevo aumento excesivo de las cuotas

La Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en noviembre de 2021, confirmó el “descongelamiento” de las cuotas de los planes de ahorro para adquisición de vehículos que había sido dispuesta en sendas medidas por dos jueces civiles en 2019. A cinco meses del fallo judicial, suscriptores denunciaron el excesivo aumento en los valores de las cuotas y batallan por una solución de fondo a lo que consideran “la estafa de los planes de ahorro”.“Se había logrado, gracias a excelente trabajo de ahorristas y un grupo de abogados, poner una medida cautelar que estaba frenando las cuotas a julio de 2019 y, si bien no era una solución definitiva, era algo que nos contenía. Y hace dos meses, pedimos en la puerta de Tribunales que esa medida cautelar siguiera vigente porque estaba siendo analizada por el STJ para que sea pasada a la Corte”, sintetizó auno de los suscriptores, Cristian Vázquez. En ese sentido, informó que“Por la situación económica que atravesamos, esto pone en jaque a muchas familias que no sabemos cómo haremos para pagar la cuota, o quedaremos en mora y con todo el proceso que acarrea”, alertó al recalcar:Para Vázquez, la cautelar “era solo una medida resolutiva a corto plazo porque no resuelve la situación de fondo”. “La cautelar fue solo un parche a algo que tiene una raíz más profunda y que no se está tratando, como lo son los contratos de adhesión que están establecidos en el país desde el ´70, que nunca fueron revisados y ya están obsoletos; así permiten que los que tienen la posición de poder en relación a la cuestión económica, como lo son las administradoras, puedan manejarse de una forma impune”, denunció enel programa que se emite porY ejemplificó:; eso hace que el plan de ahorro sea una trampa porque la persona, a la hora de salir, se verá totalmente perjudicada dado que ingresó de buena fe”, explicó. Y apuntó:en el que no sabes ni siquiera dónde estás entrando, como lo son los grupos solidarios de 168 personas, y no tenés un panorama amplio y detallado sobre cómo funciona el plan de ahorro”.“Si sacaste el auto y te diste cuenta que no podés pagar la cuota, y lo querés devolver, te reciben el bien amortizado, pero te lo toman a un valor inferior al valor móvil; así tenés una deuda por un auto a un precio, pero a su vez, te toman un auto a un precio amortizado por un valor menor al valor móvil”, reprochó el suscriptor. “Pero si el auto fue rematado, donde el valor no es el mismo que podrías darle en remate normal, tenés un perjuicio económico tremendo al terminar dando tu auto-porque no lo pudiste pagar-, no saldaste la deuda y te quedaste con otra deuda. Esa es la trampa de los planes de ahorro”, sentenció., explicó y ejemplificó: “Una mujer pagó 78 cuotas por 760 mil pesos y debe seis cuotas de 820 mil pesos, es decir que debe más que lo que pagó en 78 meses”.