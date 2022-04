Le robaron 70 metros de silobolsa y perdió el sorgo para alimentar al ganado

Foto 1/2 Foto 2/2

Un hecho de inseguridad rural se registró este lunes en Colonia San José, en la provincia de Santa Fe, luego de que delincuentes robaran el plástico de un silobolsa que contenía sorgo.



René Brusa, productor ganadero y propietario del campo, contó que los ladrones ingresaron por la noche y se llevaron 70 metros de plástico.



"El chorizo del sorgo estaba hace más de un año y lo guardo ahora para el invierno para darle el alimento a los animales. Ha perdido el valor proteico. No se sabe si se va a poder utilizar", afirmó, consternado.



"Lo agarraron y le pasaron el cuchillo. Tengo las cámaras ahí. Siempre trabajaron al descubierto del silo. Le dejaron la base y lo sacaron por un campo, a 50 metros del portón, lejos de las cámaras de seguridad", explicó.



Lo curioso es que sólo se llevaron el equivalente a 100 kilos de silobolsa, pero dejaron la producción de sorgo intacta.



"Eso pesa aproximadamente entre 200 y 350 kilos. Es incalculable, porque el valor, como todo, va subiendo de acuerdo a las condiciones climáticas. Hemos pasado por una sequía muy brava. Esto lo había logrado hacer antes y eran pepitas de oro", aseveró.



El productor aclaró que a los granos los iba a utilizar para alimentar entre 50 a 100 vacas.



"Somos una generación que seguimos apostando por el país. El campo no se deja. El campo se trabaja, no se vende y, cuando vos ves estos desastres, te dan ganas de tirar todo. Hemos trabajado muchos años atrás, pero era el campo del abuelo, y seguimos apostando", concluyó a Cadena 3.