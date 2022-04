Quini 6 millonario: “aluvión de apostadores” y un ganador que puede ser turista

Los vecinos de la ciudad neuquina de San Martín de los Andes están revolucionados, al igual que los dueños de la Agencia de Lotería 348. Mientras agradecen "la buena racha" que vienen teniendo hace meses como vendedores de cupones de la suerte, aguardan que el ganador o ganadora de los $151.985.328 de la “Revancha” del Quini 6 se acerquen a buscar su premio., lo que aumentó el volumen de apuestas en la agencia, ubicada en Perito Moreno 1224 local 8, en pleno centro de la ciudad cordillerana."Aún no sabemos quién es el ganador o la ganadora.. Esta es una agencia de barrio y nos llamó la atención el", manifestó Daiana, la responsable de la agencia, en diálogo con LMNeuquén. Y explicó que, para hacerse del premio, el ganador puede presentarse en la agencia donde compró en ticket o en cualquier otra."A mediados del años pasado tuvimos el 'Sale o sale', también del Quini 6, que estuvo arriba de los 400 mil pesos. Hace poquito también tuvimos otro premio en la modalidad 'tradicional' de 50 mil pesos y ahora tenemos el de la modalidad 'Revancha'. Somos la Agencia 348, La abundante, ese el nombre de la agencia", exclamó con alegría, antes de recordar los números ganadores: 01, 11, 19, 27, 32 y 34."Nosotros siempre chusmeamos el extracto del Quini por las redes sociales, así que vimos que el ganador era de San Martín de los Andes, pero no sabíamos la agencia. Y hoy a la mañana nos llamaron del Ijan -Instituto de Juegos de Azar del Neuquén- y nos comunicaron que el premio era de acá", dijo al recapitular cómo se enteró de que era protagonista de la noticia.Según estimó Daiana, con los descuentos pertinentes por impuestos,, que será entregado cuando el apostador reciba su premio. "Por eso estamos esperando que se presente. Esperemos que aparezca pronto", lanzó con humor la vendedora. "Igual no sabemos si eso es limpio de impuestos o no", añadió."Acá en el barrio están revolucionados, todos vienen a controlar. Los premios siempre favorecen y más uno así de grande", concluyó.El sorteo de la modalidad "Revancha" que arrojó un premio de 151.985.328 pesos fue N° 2950 del Quini 6. Según informó el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, en el mismo sorteo se registró otro premio de 2.431.239,30 de pesos. La jugada fue realizada en la agencia 328 de Zapala del titular Raúl Morales, ubicada en Av 12 de Julio y Pringles.Los números jugados fueron: 06,19, 22, 34, 39 y 42, dando así 1 de los 8 ganadores del sorteo "Siempre Sale", con 5 aciertos.