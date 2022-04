Sigue en coma el turista que cayó desde un barranco al sacarse una selfie

“Llegó inconsciente, en coma”, afirmó la directora del Hospital San Roque. El turista de 21 años, que cayó desde un barranco cuando intentó sacarse una selfie, sigue internado grave en terapia intensiva.



El joven oriundo de la provincia de Santa Fe se encontraba de vacaciones en la reserva Los Cajones, en El Durazno, Valle de Calamuchita. De acuerdo a las primeras informaciones de los rescatistas, perdió el equilibrio, cayó de más de 10 metros de altura y golpeó su cabeza contra las piedras.



La directora del centro de salud, Gabriela Nis, informó que el paciente sufrió traumatismo craneoencefálico grave, pero aún no requirió cirugía. “Sigue en coma y con pronóstico reservado”, detalló la profesional y agregó que “todavía no recuperó su nivel de consciencia”.



Nis aseguró que el joven no tuvo otras lesiones de severidad. Y con respecto al traumatismo, continuará bajo tratamiento médico y esperan su evolución en las próximas horas. Su padre médico habría sido clave al momento del auxilio.



Un helicóptero de la Provincia lo trasladó desde Villa Yacanto, donde llegó en una ambulancia tras el dificultoso operativo de rescate, hasta el Hospital San Roque donde permanece internado por la gravedad del traumatismo.