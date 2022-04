Una nena de 3 años, que responde al nombre de Briana, resultó quemada con aceite en un restaurante del barrio porteño de Florencio Varela donde había ido con su madre a comer una hamburguesa.



Según lo informado, Briana se dirigía sola al baño del establecimiento, cuando una cocinera tropezó con una sartén con aceite hirviendo que se volcó sobre la pequeña.



Producto del fatídico accidente, la niña resultó con quemaduras en el 54% de su cuerpo.



“Me parte el alma verla así. No lo puedo soportar. Me dicen que lleva tiempo. Pero no se´. Nunca se hicieron cargo de nada. Jamás me acompañaron o me preguntaron algo”, contó Graciela, la mamá de Briana, a las cámaras de El Trece.