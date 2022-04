Video: Eutanasia y suicidio médicamente asistido: hay tres iniciativas en el Congreso

Hace más de dos años, Elisa Lisnofsky creó el grupo de Facebook “Eutanasia: Derechos y Final de Vida” , con el objetivo de avanzar en la legislación de lo que ya es legítimo:En diálogo con el programaque conduce Raúl Londero por, “Kuky” Lisnofsky contó el triste hecho que la motivó a crear el grupo y regresar a la Argentina para luchar por una ley que contemple el derecho a la muerte médicamente asistida.“En la Nación hay un marco legal que nos protege respecto de cuestiones que tienen que ver con la voz y la voluntad de los pacientes, pero la ley es muy desconocida. Recientemente ingresaron en Cámaras legislativas tres anteproyectos de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, de tres diferentes fuerzas, lo cual le da una impronta muy interesante”, indicó para agregar que “las leyes son muy seguras, se trabaja caso por caso. Normalmente pasa por diferentes instancias”.“Hemos hablado con algunos legisladores y creo que la idea que impera es que salga una sola ley, la mejor posible. Esperamos que junten las cabezas y armen la mejor ley para todos. Todavía estamos en un proceso muy inicial, de cualquier modo, si salen tres leyes, bienvenidas sean”, remarcó.En este sentido, Lisnofsky señaló que “como toda ampliación de derechos, implica un cambio de paradigma. Y son el resultado de largas luchas y sobre todo del sufrimiento, de las injusticias, de la vulneración de las libertades de las personas. Nuestro país es visto como un país progresista en terminaos de ampliación de derechos y esto es una deuda que la democracia tiene”.“En la cultura occidental y cristiana de la muerte no se habla, es un tema tabú y en realidad el pacto que tenemos con la vida es que algún día nos vamos a morir, es un hecho de la naturaleza y ha sido embestido por la negación y el ocultamiento. La imagen de la muerte es una mujer vestida de negro con una guadaña, más siniestra no puede ser”, acotó.Sobre la creación del grupo “Eutanasia: Derechos y Final de Vida”, hace dos años, contó: “Hace más de dos años y medio falleció mi hija mayor de un cáncer de ovarios muy agresivo, con un pronóstico de esperanza de vida muy breve, pero sin embargo vivió cinco años. Hizo todo lo que pudo, todo lo que la ciencia le pudo proveer, lo alternativo, ella vivía en Montevideo, viajaba a Buenos Aires a ver una doctora y todo esto implicaba una gran movilización de todo tipo tanto familiar como económica”.“La peleamos por todos los medios posibles como familia, pero su fin de vida fue espantoso. Cuando ya no había más nada que hacer, estaba en Cuidados Paliativos (en Uruguay), y la agonía era espantosa, le pidió a su médica paliativista que la durmiera, lo cual sí está en la ley y es la sedación paliativa: es proveer al paciente de la suficiente cantidad de cualquier opiáceo de forma gradual hasta que entra en un coma profundo donde se supone que ya no hay dolor ni conciencia, pero no fue respetada y por eso decidí volver a la Argentina y ponerme a pelear por una ley”, afirmó Lisnofsky.Por otra parte, mencionó que el caso del actor Alain Delon “que ya tiene una postura tomada respecto de qué quiere para su fin de vida, es muy resonante porque es una figura pública, pero se puede multiplicar por miles y miles”.Finalmente, y al hablar sobre la lucha que encarará para que las leyes sean aprobadas, dijo que buscarán reunirse con todos los sectores sociales y también con autoridades de salud. “Hay derechos adquiridos que no son conocidos por la mayoría de la población y por casi todo el personal de salud y por lo tanto lo que no se conoce se vulnera”.