La rara alineación planetaria casi perfecta que sucederá el 20 de abril

Y el 23 de abril se une la Luna

El 24 de junio la gran alineación de planetas

Ver los planetas del Sistema Solar alineados en una línea ordenada es una de las muchas experiencias asombrosas de observación de estrellas que podemos tener, y este mes sucederá.Desde mediados de abril, en el hemisferio norte, se podrán ver a Saturno, Marte, Venus y Júpiter, en una alineación planetaria casi perfecta en el cielo antes del amanecer.La alineación comienza a formarse alrededor del 17 de abril, pero será más visible en la mañana del 20 de abril.La alineación del 20 de abril (Estelarium).En el horizonte, siempre que las condiciones de visualización sean buenas, se debería poder distinguir los cuatro planetas alineados en una fila celeste, aunque, como algunos han señalado, la proximidad de Júpiter al horizonte podría dificultar un poco la distinción, indica Science Alert.Como probablemente ya saben los entusiastas observadores de estrellas, Saturno, Marte y Venus se han estado agrupando desde fines de marzo, pero no será hasta mediados de abril que Júpiter se unirá a la fiesta.Unos días más tarde, alrededor del 23 de abril, la alineación será aún más espectacular, con la Luna alineándose para unirse a la fiesta, dice Science Alert.Cuando los cuerpos celestes se alinean de esta manera, ocurre solo en los cielos de la Tierra, por supuesto. Visto desde una ubicación diferente en el espacio, la posición de cada planeta sería completamente diferente.El Sistema Solar es efectivamente plano, con cada planeta girando alrededor del Sol en el mismo plano, por lo que cualquier alineación percibida es solo un truco de perspectiva, dependiendo de dónde y cuándo se encuentre.La alineación del 24 de abril, con la Luna (Estelarium).Sin embargo, las alineaciones planetarias son algo increíble de presenciar, y no suceden muy a menudo, al menos no con alineaciones que involucran tantos planetas como esta.Dicho esto, la alineación de este mes, aunque rara en sí misma, es en realidad solo un aperitivo para un evento aún más increíble que tendrá lugar en junio de este año, informa Science Alert.El 24 de junio, todos los demás planetas del Sistema Solar (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano) se unirán en una alineación planetaria aún mayor, aunque probablemente se necesitarán binoculares o un telescopio para ver Neptuno y Urano; la alineación también se extenderá sobre una mayor sección del cielo, lo que dificultará su fotografía."No siempre tenemos esta oportunidad", dijo a WordsSideKick.com la educadora en astronomía Michelle Nichols del Planetario Adler de Chicago. "A veces, son uno o dos en el cielo; muchas veces, no es ninguno". Fuente: (Clarín)