Bancarios iniciarán medidas de fuerza si no hay avances en el acuerdo salarial

La Asociación Bancaria se encuentra en estado de alerta y movilización en todo el país, a la espera de que este lunes haya avances en la paritaria salarial con las cámaras empresarias. De no llegar a un acuerdo “seguramente se iniciarán medidas de acción, con características de paro”, informó el secretario adjunto de la Seccional Paraná, Augusto Gervasoni.



Este lunes se realiza un nuevo encuentro en el marco la paritaria salarial del sector bancario, el tercero durante este mes. “Si no hay acuerdo seguramente habrá medidas de fuerza”, anunció.



El gremialista recordó que durante los primeros días de febrero se hizo “un adelanto de paritaria” en el que se acordó “una suma fija para los meses de enero, febrero y marzo”. Ahora, la Bancaria quiere que “cerrar la paritaria” durante el mes de abril, “o por lo menos tener una serie de porcentajes planificados”, explicó.



Según detalló, “los bancos proyectan la inflación anual de entre un 55, 56% hasta un 60%”, pero a los trabajadores les ofrecen “un porcentaje muy por debajo” de esa proyección. “Es una falta de respeto”, cuestionó Gervasoni. Si bien no dio precisiones sobre el ofrecimiento, indicó que se trata de “una cifra muy irrisoria en relación a los momentos que se están viviendo”, en referencia a los índices inflacionarios y el aumento de precios.



“Con la rentabilidad extraordinaria que han tenido todos estos años, lo que pretendemos es poder acordar sin conflicto, con diálogo y en paritarias. Pero si ellos (por los empresarios) no están dispuestos a pagar lo que corresponde, seguramente tomaremos medidas de fuerza en el transcurso de estas horas”, anunció. Y remarcó: “Creemos que es el momento de empezar a marcarle a la patronal que los trabajadores nos merecemos un salario digno”.



Gervasoni apuntó que “seguramente van a ser medidas de fuerza con la característica de paro”, pero aclaró que “eso no está definido aún, lo resolverá el secretariado nacional, que tiene la potestad de llevar adelante las medidas de acción”. La Seccional Paraná de la Asociación Bancaria acompañará las medidas que se determinen.



“Debido al momento que estamos viviendo, con la inflación y el aumento de precios que hay, creemos que las patronales, y más las que han tenido rentabilidad extraordinaria, son las primeras que deberían dar el ejemplo y acordar con sus trabajadores, para que, para abajo, se empiece a visualizar un aumento salarial de todos los trabajadores y así poder recuperar la economía”, sostuvo por último el bancario. (APF)