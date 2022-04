Video: Una mujer se salvó “de milagro” al caer debajo del vagón de tren

Una mujer se salvó “de milagro” después de caer debajo de un vagón del tren. El hecho sucedió el pasado jueves en horas de la tarde en la estación Independencia del Ferrocarril Belgrano Sur, en González Catán.Las imágenes muestran cómo la persona ya ingresa tambaleándose a la parada, justo en el momento en el que una de las formaciones arribaba, en lo que pareciera ser un desmayo, y cae entre medio del vehículo y la vereda. La joven pudo ser rescatada y asistida por pasajeros y trabajadores del Belgrano Sur.

“Esta chica volvió a nacer, fue un milagro. Estábamos esperando el tren y de repente se cayó a las vías. Pensamos lo peor, pero, por suerte, solo fue un susto”, expresó una testigo del hecho.La situación fue vista por el Comando Trenes Seguros, perteneciente a Trenes Argentinos, desde donde se solicitó la intervención de la ambulancia.Los médicos, junto con el personal de seguridad de la estación ferroviaria, asistieron a la damnificada y la rescataron. Fue atendida en el hospital local Alberto Balestrini, de Ciudad Evita, se encuentra en buen estado de salud y fue dada de alta.Tras ser dada de alta, Candela dialogó con la prensa y contó lo que le pasó: "Me bajó la presión y me desvanecí". "Traté de avisarle a la persona que tenía adelante y no me acuerdo de nada más, ni cuando choqué contra el tren”, detalló.La joven aseguró tener "un Dios aparte". "No le encuentro lógica ni sentido a lo que pasó, es increíble. Me desperté tirada con mucha gente alrededor, pero por suerte ahora ya estoy bien, con tratamientos y estudios médicos", completó.