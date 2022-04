Testimonios: culminó la travesía en bicicleta “Siete Pueblos, Siete Iglesias"

Pasadas las 17 hs. de este Viernes Santo, finalizó frente a la catedral de Paraná.





La travesía pasó por las localidades de San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto y Oro Verde.

Esta es la edición número 12 y partió a las 8 desde la Catedral de Paraná. La propuesta ha ido creciendo año a año. El paisaje de la campiña en este recorrido es muy atractivo y se pueden ver todos los verdes. Tras desandarlos ciclistas retornaron al punto del que habían partido. Cada 7 km hay un pueblito, una iglesia y allí se realizaron las paradas de descanso. "Estuvo todo bien, gracias a Dios. Se mantuvo todo el grupo de manera uniforme en todo el trayecto" definió Marcelo Fornari. Los ciclistas realizaron paradas en los diferentes pueblos, llegaban a las distintas iglesias y en cada uno de los lugares, descansaban unos quince o veinte minutos “para recuperar energías”.Joel, otro niño que participó de esta travesía de fe, indicó que es la segunda vez que participa y lo hace acompañado de sus amiguitos. “Estoy muy contento”, dijo al llegar a la Catedral de Paraná. “Me encanta este desafío”, contó otro de los chicos.“Charlando con amigos me decidí a hacerla, tenía un poco de miedo ya que no sabía si iba a poder aguantar; y llegué bien gracias a Dios”, aseguró uno de los participantes, al culminar el recorrido, contando que “es más espiritual” el motivo por el cual se decidió a realizar esta bicicleteada de fe.“Nos decidimos a venir por la fe en primer lugar. Es un evento muy hermoso. Es un desafío, y llegué: la fe mueve montañas”, indicaron los integrantes de una pareja de Santo Tomé (Santa Fe).“Fueron varios kilómetros, pero llegué, estoy muy emocionada”, aseguró Alejandra, de Paraná, que mencionó que es la primera vez que la realiza.“Fue una experiencia muy linda. Participé con mis amigas. Esta es la segunda vez que lo hago y me encanta esta travesía”, contó otra mujer.Otro de los participantes destacó que llegó “lleno del cariño de la gente, que reconforta mucho. En cada pueblo nos han brindado el saludo, y nos vivaban para que sigamos. Es así que arribamos con mucha energía”.estuvo en Gobernador Etchevehere, en la capilla Nuestra Señora de la Merced, acompañando la manifestación de fe. “Este es un circuito hermoso, más que interesante, un camino sin problemas; estamos todos contentos. En mi caso se conjugan la fe y el deporte: soy cristiana y creyente. Conocí iglesias que no conocía y a la vez, amo andar en bicicleta. La bicicleta me ha permitido recorrer caminos, encontrarme con lugares que para mí eran desconocidos. Nos da libertad”, dijo una de las participantes.Otro de los ciclistas dijo que el trayecto hasta este pueblo “va muy bien, estoy chequeando la bicicleta. Hay más fe en mi caso. Mi motivación es pedir, agradecer, pedalear. Esta es la primera vez que la hago”.“No soy del ciclismo en sí, me sumé a partir de la invitación de mis amigos. Ahora no me bajo más de la bici. Hay que tener voluntad, es ganas. Lo primero que pido es por mis hijos”, indicó otra de las personas que se sumó a esta iniciativa”.Jackeline, otra de las participantes manifestó que en su caso, “el recorrido viene muy bien. Está todo tranquilo”. Realiza la peregrinación en bicicleta “porque me gusta conocer, esta es una oportunidad, además soy creyente”. Manifestó que lo que prioriza en relación con su fe, en esta ocasión, es “agradecer”.“Somos de Santa Fe, es la primera vez que la hago. Por las redes sociales se conocen estos cicloturismo y si uno puede hacerlo, se suma”, agregó.De la misma manera expresó que destaca “el orden, la limpieza, cómo están las iglesias de manera muy prolija, y los caminos”, entendió.Otro de los participantes, Oscar Barzola, que es, a los 323 que quedaron como mojones reivindicatorios de nuestra Soberanía nacional”.“Esta es la segunda vez que participo de este cicloturismo. Para mí estas fechas, a 40 años de la gesta de Malvinas, son muy tristes. Como la historia sanmartiniana, la causa Malvinas es una causa más de la historia argentina, cuando en realidad queremos que se reivindique a esta causa, nosotros somos historia viviente y tener la condecoración que realmente necesitamos”, aportó.Un niño de 11 años, Lautaro, aseguró que viene realizando este desafío “con mi papá y todos mis amigos. Ya la hice una vez. Me gusta rezar y además, porque me gusta la bici”.Por su parte Juan Ignacio, de 12 años contó: “Me gusta hacer todos los retos que me da la vida. Soy creyente ya demás, me gusta andar en bicicleta, por eso la hago. Agradezco a Dios que me da la fuerza para seguir andando, pido por todos”.“En este lugar almorzamos. Estamos peleando unas 300 personas. Vino gente de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Gálvez, San Justo, mucha gente de Crespo, además de la gente de Paraná y toda la zona”, dijo Marcelo que confió además que “es emocionante cuando la gente nos sale a recibir en los pueblos. Es un viernes santo diferente para ellos”. Su motivación es “pedir por la paz de los argentinos y por la salud”.“Pido por que termine la guerra Ucrania – Rusia, por la paz de los argentinos y por la salud de todos, sobre todo. Esa es mi intención, además de rogar que haya mucha luz, fe y esperanza”, expresó una de las personas que participa de la organización de esta iniciativa.Un participante que llegó desde La Plata mencionó aque desde hace 10 años participa en esta iniciativa. “Me gusta la organización, el grupo que se forma, hago ciclismo en La Plata”, dijo agregando, tras la consulta que “no ha visto” en otros lugares del país una “movida como esta, para esta fechas. Caminando sí hay gente que lo hace, pero en bicicleta no he sabido”.“En entrerriano tiene razón cuando dice que tiene todos los verdes. Es así, y además los pueblos entrerrianos tienen una particular idiosincrasia”, agregó.Marcela, desde la organización, hizo hincapié en que participan muchos chicos. “Doy gracias a Dios porque nos regaló un día hermoso, la vida, las cosas buenas que nos pasan. Haber pasado la pandemia y estar vivos, es otra de las cosas que merecen que las destaquemos”, acotó.