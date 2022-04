El inesperado fenómeno que hizo perder u$s200 millones en la región productiva

Anticipadas

Por culpa de heladas tempranas, como las que se registraron a fin del mes pasado, la producción de soja en la zona agrícola núcleo, que incluye el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte bonaerense, se reducirá en unas 500.000 toneladas. Se trata, a valores actuales, de una pérdida de unos US$200 millones.Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “en sojas de segunda hay daños del 10% al 20% en rinde y cuadros con desecación total”. En este contexto, precisó que el rinde promedio total pasará de 31 a 30 quintales por hectárea.“Hace 15 días atrás había buenas noticias: por mejores resultados de cosecha, en soja de primera subía 2 quintales el promedio y 800.000 toneladas la producción de la región. Esta vez, el ajuste llegó por dónde menos se lo esperaba, las heladas tempranas”, apuntó la entidad.Según su proyección, la cosecha en la región núcleo caerá de 13,2 a 12,7 millones de toneladas, un 12% menos que el volumen del ciclo pasado.Las heladas tempranas en la zona son inusuales. “Las primeras heladas se dan más adelante en el calendario, cuando los cultivos están cosechados o por cosecharse. Además, en esta campaña se sembraron lotes más tarde de lo normal debido a cuestiones climáticas, luego del 15 de diciembre y en casos extremos en enero. Ahí la helada pegó de lleno”, explicaron ingenieros agrónomos citados por el reporte.Agregaron: “Hay cuadros totalmente secos a causa de las heladas tempranas”. Para tener en cuenta, en total se produjeron cuatro heladas entre los últimos días de marzo y los primeros días de abril, según la entidad.La BCR precisó en su reporte: “En Laborde esperan mermas de rinde del 10 al 20% en sojas de segunda y del 20 al 30% en maíces tardíos y de segunda. Hacia el oeste, en Cañada de Gómez dicen que los mayores daños fueron en soja de segunda y menores en maíces tardíos: en las sojas sembradas hasta el 5 de diciembre el daño puede llegar al 5% pero en las que se sembraron después superaría el 12%. En Venado Tuerto esperan mermas similares en sojas tardías que se encontraban en pleno llenado de granos (R6). En San Pedro y Baradero el efecto del frío fue leve en sojas tardías y no afectó a los maíces de segunda y tardíos. Están espectaculares, pueden rendir 80 qq/ha. El efecto de las heladas fue mayor hacia Arrecifes”.La campaña de soja vino marcada en los últimos meses por la sequía que hizo perder producción. En rigor, contra 45 millones de toneladas del año pasado, la BCR aguarda 40 millones, dato que no obstante podría ser menor.En tanto, en los últimos días circularon versiones de que la próxima semana podrían registrarse fuertes precipitaciones que dañarían los cultivos.Sin embargo, el experto José Luis Aiello, citado por la entidad, señaló que el ingresó de una masa de aire frío y seco asegura el buen tiempo en todo el país y en particular en la región.“Los modelos de pronóstico indican la continuidad del tiempo estable y libre de precipitaciones durante los próximos siete días y posteriormente el ingreso de un frente frío que podría generar nuevas lluvias de cara a la última semana del mes”, afirmó. Fuente: (La Nación)