Robo de datos: la estafa de "los huevos de Pascua" a través de Whatsapp

BTR Consulting, una empresa especializada en ciberseguridad, acaba de divulgar un alerta sobre una nueva estafa cibernética: el cuento de los huevos de Pascuas.



"La cercanía de la Pascua incentivó a piratas a poner en marcha una campaña global de fraude vía WhatsApp y redes sociales. Los feriados, días festivos y vacaciones inspiran a los estafadores a crear formas efectivas de engañar a las personas y hacer que entreguen su dinero o su información personal, para cometer otros delitos o revenderla. Este es el caso de esta ''estafa estacional'' con temática de chocolate y pascuas", se asegura.



Los usuarios “reciben a través de WhatsApp, FB o IG, un atractivo ofrecimiento para participar en un concurso, deben acceder a links a páginas web donde pueden obtener huevos de pascua gratis o gift card para enviar en formato digital a un amigo o familiar en cualquier parte del mundo. Para recibir Huevos de Pascua es necesario responder una encuesta y en el mensaje se afirma que el contacto que envió el mensaje por WhatsApp ya recibió su premio, con el fin de otorgarle credibilidad", se explicó a modo de alerta.



Si bien no se trata de una estafa nueva, continúa en auge para estas fechas.



"La estafa no es nueva, tiene cinco años de antigüedad, pero va mejorando en su factura, lo que no termina de sorprender en la eficacia de los delincuentes al confundir a los usuarios con campañas reales de marketing de las Cías. chocolateras, que utilizan el medio digital, para ejecutar campañas Worldwide Hide, que alienta a los usuarios a ocultar un huevo de Pascua virtual en cualquier parte del mundo y enviar una pista a alguien que pueda buscar el huevo en el mapamundi virtual. Los links parecen haber comenzado a circular la semana pasada en varios países del mundo, en inglés y español, utilizando las marcas más reconocidas que comercializan chocolate y huevos de pascua", se indicó.



¿Cómo se produce esta estafa? Cuando los usuarios abren el “enlace” se les presenta una breve lista de preguntas para responder, antes de que se les solicite que ingresen sus datos personales. Es en ese momento que los usuarios acceden a un sitio web falso que solicita información personal y en algunos casos el mensaje se comparte automáticamente con la lista de contactos del usuario.



Se trata de un intento de phising, una técnica que busca quedarse con tus datos personales/filiatorios, usuario/password e información bancaria/financiera.





¿Qué hay que hacer para hacer no caer en este ardid?



-Nunca entregar datos personales, ni nombre de usuario y password, número de cuentas bancarias, número tarjeta de crédito, en general “datos sensibles”.



-Verificar en la web si existen denuncias o damnificados.



-No confiar en mensajes que llegan vía WhatsApp que ofrecen premios y/o regalos.



-Observar la URL de la página web, verificar si es un sitio oficial o un clon.



-Desconfiar por más que nos lleguen a través de personas que conocemos.



Cadena 3.