Se recupera en Buenos Aires el camionero entrerriano accidentado en Chile

El 18 de febrero, el entrerriano oriundo de Gualeguaychú, Marcelo Abreo, tomó la decisión más difícil de su vida: debió elegir entre su vida y la de varias personas que iban delante de él en el camino de montaña que se encuentra a 20 kilómetros antes de llegar al desierto de Atacama. En este contexto, el camionero cruzó al carril contrario, pasó a todos los vehículos que iban delante de él y se tiró hacia el precipicio esperando no perder su vida y salvar la de los demás. A casi dos meses del accidente, Abreo se encuentra optimista y espera tener el alta ambulatoria.“Me quedé sin freno delantero y trasero. Adelante mío tenía un camión de gas, adelante de ese iba un compañero mío, después una camioneta con una familia y adelante una ambulancia; un camión brasilero, que se dio cuenta de que me había quedado sin frenos, aminoró la marcha y me dejó hacer la maniobra. Si yo no hacia esa maniobra, se moría la familia que iba en esa camioneta”, relató Abreo desde la Clínica Fitz Roy, en Buenos Aires, donde fue aperado y hoy cursa su rehabilitación.“El 23 de febrero, el médico me revisa y ve que tengo movilidad; se comunica con la ART de Iberia y de ahí se comunican con la ART de Argentina, y me dicen que me iban a trasladar en ambulancia; pero ellos no querían pagar un vuelo sanitario. Y por como yo estaba era imposible: tenía el fémur subido a la cadera y allá no hacían este tipo de cirugías”, rememoró.Y continuó: “Lo que me decía el médico era que hagamos la denuncia a la ART por abandono de persona. Entonces quedó a cargo la Cancillería, que logró el vuelo sanitario, y estuve 15 días en Chile; en esos 15 días fue toda la disputa desde Cancillería".La primera cirugía que le practicaron a Abreo, tras su llegada a la Argentina, fue el 10 de marzo en la Clínica Fitz Roy. Gracias a su buen ánimo y a una recuperación muy rápida producto de la rehabilitación, comentó: “Estoy a pocos días que me den el alta ambulatoria. A partir del lunes vuelvo a la rehabilitación, ya no tengo que estar internado, y ahora la ART me paga un hotel. En menos de dos meses logre cosas que me pronosticaron para tres meses”.Hasta el momento, nadie de la empresa para la que trabaja el camionero se han comunicado con él y es la ART se está haciendo cargo de pagarles el sueldo, como se debe. En la actualidad, Abreo tiene colocada una placa de titanio en la cadera y se moviliza en silla de ruedas porque no puede apoyar el peso en las piernas aún.