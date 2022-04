Tras el video, buscan que retome su escolaridad la niña que sufre bullying

En medio de la conmoción que generó el video de una nena que sufrió bullying en una escuela mendocina de Tupungato, las autoridades escolares explicaron cómo se actuó desde que se tomó conocimiento de la situación.

Las imágenes de la niña -cuyo nombre se evita mencionar porque es menor- llorando se conocieron luego de que su tía realizara un duro posteo en las redes sociales. En el video, la menor relata el sufrimiento que viene padeciendo con sus compañeros que le dicen “gorda chancha”y la hostigan a diario. Sus padres, angustiados, relataron la situación y contaron que la pequeña dice que "se quiere ir al cielo".“La escuela actuó desde que tomó conocimiento el jueves de la semana pasada y desde el viernes de manera institucional. Primero, a nivel institucional, el docente trabaja en el aula generando espacios de diálogo y de escucha”, explicó la inspectora de la Regional Centro-Sur, Rosa Aznar.Entre las medidas que se tomaron, se citó a los papás de la nena y al resto de los padres del curso. Las reuniones se realizan por separado para “no enfrentar” a las familiares, explicó la inspectora. Además, se dio intervención a la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario de las Trayectorias Escolares (DOAITE).“Todo está en el marco de la normativa que nos regula. Estamos trabajando para que retome su escolaridad. Ahora no está presente, pero el próximo lunes va a retomar las clases. Nuestro trabajo tiene que ir orientado a acompañar a la nena y a la institución”, explicó Aznar.Una de las quejas del padre de la menor fue en torno a la respuesta que le dio la directora de la institución, que se mostró molesta por la difusión del video. Sin embargo, Aznar no pudo responder si habrá algún tipo de sanción contra los directivos del establecimiento.El papá, Juan Carlos, relató la respuesta que tuvo de parte de la directora: “¿Sabés qué me dijo? Que ella -por su hija- va a quedar como estúpida, como una tonta, por los videos que subieron a las redes. Y dijo que es una nena que se duerme en clase, que va al comedor a pedir pan. La directora la culpó a ella de salir al recreo para ir al comedor a pedirle a la celadora que le de gallegas y pan. También me dijo que debe ser diabética y me preguntó si está en tratamiento médico por el peso. Yo esperaba que ella llamara a los padres de los niños que la insultan para hablar con ello”, añadió.Sobre esto, Aznar no pudo precisar si habrá alguna sanción a las autoridades del establecimiento y afirmó que “están trabajando” en el caso.“Tenemos protocolos de actuación para actuar como corresponde con los pasos a seguir. Son situaciones que se generan lamentablemente en las escuelas y también debemos reconocer que es una situación que viene del ámbito social. La escuela tiene que estar atenta observando en todo momento y tiene que actuar de inmediato, la escuela tiene que ser detectora de estas situaciones”, sintetizó la inspectora del Valle de Uco, según publica el diario