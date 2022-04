Covid-19: Vizzotti anunció segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que se comenzará a aplicar la segunda dosis de refuerzo contra covid-19 a los mayores de 50 años, a personas que presentan condiciones de riesgo, además de personal de salud, miembros de las fuerzas de seguridad y docentes, mientras en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) se acordó que a partir del lunes próximo se integrará la vigilancia de covid con la de enfermedades respiratorias agudas de presunto origen viral.



El anuncio de la segunda dosis de refuerzo lo realizó la ministra en su cuenta oficial de Twitter, en donde escribió, además, que las vacunas "siguen siendo la mejor herramienta para disminuir las hospitalizaciones".



De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, a la fecha el total de dosis aplicadas es de 97.506.637, de los cuales 40.669.751 corresponden a primeras dosis; 37.109.027 al esquema completo; 3.027.428 a una adicional y 16.700.431 a refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 105.014.714 y las donadas a 5.083.000.



El Ministerio de Salud había anunciado en el mes pasado la cobertura de esta segunda dosis de refuerzo, a los mayores de 50 años que habían iniciado su esquema primario con Sinopharm y para los mayores de 3 años que sean inmunosuprimidos. Ahora este esquema se amplía a otros grupos y a los que recibieron vacunas de otros laboratorios.



Tanto para mayores de 50, mayores de 12 años con condiciones de riesgo, personal de salud, miembros de fuerzas de seguridad y docentes debe haber una ventana de al menos cuatro meses entre la colocación de la tercera dosis y la cuarta.



"Esto va a depender del plan de vacunación de cada provincia, aunque ya cuentan con las dosis necesarias para avanzar en este segundo refuerzo. Se empezarán por estos sectores y luego se irá avanzando de acuerdo a cada jurisdicción", dijeron a Télam voceros de la cartera sanitaria.



En tanto, durante una nueva reunión virtual del Cofesa, se acordó establecer "una nueva estrategia de vigilancia para el covid-19" integrándolas al resto de las infecciones respiratorias agudas, "en consonancia con una etapa distinta de la pandemia debido a las altas coberturas de vacunación alcanzadas en el país, a las características de las variantes circulantes y a que además de SARS-CoV-2 circulan otros virus respiratorios", informó la cartera sanitaria.



Esta nueva etapa "se da en un momento oportuno ante el descenso sostenido del número de casos de covid-19 y el fuerte avance alcanzado en la campaña de vacunación. Este es un proceso que venimos trabajando desde hace tiempo con las provincias, que ya están organizadas y avanzadas en este camino”, explicó la ministra.



La nueva estrategia comenzará a aplicarse a partir del 18 de abril próximo y consistirá en priorizar el diagnóstico de Covid-19 en personas con enfermedad respiratoria que sean mayores de 50 años y con condiciones de riesgo; poblaciones especiales que residan, trabajen o asistan a ámbitos que por las características propias presentan mayor riesgo de transmisión o generación de brotes.



En este caso están comprendidas las instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, personas que trabajen o presten cuidado a personas vulnerables. También a personas con antecedente de viaje en últimos 14 días a una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no esté circulando en el país; personas con enfermedad grave (internados), o que hayan tenido contacto con fallecidos y casos inusitados; y en ocasión de la investigación y control de brotes.



Además se acordó reforzar las recomendaciones de cuidado generales para la prevención como el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público; ventilación de los ambientes; mantener el lavado frecuente de manos; y evitar acudir a actividades laborales, sociales y educativas ante la presencia de síntomas.



En tanto, para los casos confirmados de covid leves o personas con síntomas de infección respiratoria "se recomienda fortalecer las medidas de cuidado generales tales como el uso adecuado de barbijo, evitar el contacto con poblaciones vulnerables y no asistir a actividades educativas o lugares públicos durante la presencia de síntomas o hasta cinco días desde la fecha del diagnóstico".



En el caso de los contactos estrechos de un caso positivo "no se indicará cuarentena, recomendando extremar las medidas de prevención durante diez días y evitar el contacto con personas vulnerables. Por último, para los casos confirmados en pacientes internados se continuará con el aislamiento respiratorio de acuerdo a las normativas vigentes".



Con respecto a los indicadores y la difusión de la información se definió que pasará a ser semanal con actualización los días domingo del monitor con la información epidemiológica y los martes de la sala de situación completa para que también se pueda descargar semanalmente con todos los indicadores que se están midiendo.