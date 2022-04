Enersa informó que hubo una falla en la estación transformadora de Gualeguaychú

Tras la hora sin energía eléctrica que Gualeguaychú y el sur entrerriano sufrieron durante la noche del martes, un nuevo corte de luz volvió a dejar media ciudad a oscuras durante la tarde del miércoles.



Según informaron desde la Cooperativa Eléctrica a ElDía el problema fue el mismo que dejó a oscuras la ciudad el martes a la noche: la falla ocurrió en los transformadores ubicados en la estación transformadora de la empresa provincial ENERSA (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), en Calle de Tropas, que alimentan de energía a la ciudad y la región.



ENERSA es la empresa de transporte y distribución de energía eléctrica en la provincia, y la encargada que llegue la electricidad a nuestra ciudad y la región.



“No sabemos bien qué está pasando, y estamos esperando que la distribuidora nos informe con certeza y haga su trabajo para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó el presidente del directorio de la Cooperativa Eléctrica Nahuel Otero.



Otro de los obstáculos que enfrenta esta situación es que no son muchos los trabajadores de ENERSA que están apostados en la ciudad, por lo que se debe esperar a que llegue un contingente desde Concepción del Uruguay para poder solucionar no sólo el problema de manera transitoria sino también el asunto de fondo.



Al igual que el apagón de la noche, el servicio se comenzó a reestablecer a las 19.45 en algunos sectores de la ciudad.