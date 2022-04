Con el puño en alto y al grito de “Justicia por Belén” marcharon en María Grande

Testimonios

Con el puño en alto y al grito de “Justicia por Belén” se realizó una nueva convocatoria en María Grande, por el femicidio de la joven oriunda de Estación Socia. La movilización fue encabezada por familiares, amigos, vecinos de la localidad. Se hicieron presentes los papás de la chica brutalmente asesinada.“Queremos agradecer el cariño que recibimos de la gente y de las personas que se hicieron presentes esta noche. Lo único que voy a pedir es que se haga justicia por mi hija y que este caso no quede impune”, dijo Ramón Olotte, el padre de la joven frente a los presentes.En diálogo con, el hombre expresó: “lo que nos pasó, no se lo deseo a nadie. Nos arrancaron parte de nuestras vidas, pero estamos muy agradecidos con las personas porque nos siguen acompañando. Queremos que nuestra hijita descanse en paz y tenga la justicia que se merece”.En Plaza Centenario, cientos de personas llegaron para expresar su apoyo a la familia de Belén. Además, estuvieron amigos, colegas y vecinos de distintas localidades.Valeria, la organizadora de la marcha, dijo a Elonce que “quise hacer visible lo que pasó en el pueblo, porque nos conocemos entre todos y tenemos que hacerlo propio”. Sobre su relación con Belén, contó que la conoció en el gimnasio: “ella siempre estaba en las clases de zumba”.Representantes del profesorado de Educación Tecnológica, de Estación Sosa, se hicieron presentes en la marcha. Nadia, colega de Belén, dijo que “somos muchos los compañeros que nos acercamos. Queremos mostrarle nuestro apoyo a la familia”. Seguidamente, agregó: “personalmente viene como mujer, como madre y porque la conocíamos a ella y queremos justicia”.Las compañeras de fútbol de la joven asesinada también dijeron presente. “Compartimos un año con ella y la vamos a extrañar en el equipo. Era una chica muy alegre, humilde, solidaria”.“Belén representaba la alegría, siempre estaba con una sonrisa a pesar de estar en un mal momento. Creo por eso hay tanta gente hoy, mostrando su apoyo”.Héctor Solari, intendente de María Grande acompañó la movilización. “La gente está muy golpeada, no solamente en la ciudad, sino en toda la zona. Hoy soy un ciudadano más, pidiendo justicia por María Belén. Los fecimidios es otra pandemia que tenemos y que en las localidades chicas no se hacen tan visibles, pero cuando ocurren golpea a toda la comunidad”. Elonce.com