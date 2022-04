“A medida que entramos al mundo del sonido, la audición se va contaminando”

Video: Problemas en la audición: importancia de los controles y el uso correcto de auriculares

La pérdida auditiva es un trastorno cada vez más recurrente. Según las estadísticas, una de cada seis personas pierde la audición. Por ello es imprescindible detectar a tiempo la sordera. Cuanto antes se descubra, mayores serán las posibilidades de recuperación.En diálogo con el programaque conduce Raúl Londero por, una especialista habló sobre las principales causas de la pérdida auditiva y la importancia de los controles.La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 460 millones de personas en el mundo sufren pérdida auditiva de moderada a severa. Esto “tiene mucho que ver con la contaminación auditiva en la que la mayoría de las personas estamos inmersas”, expresó la fonoaudióloga Ángela Rodríguez y agregó que “a medida que vamos entrando al mundo del ruido, del sonido, la audición se va contaminando, tanto en un niño como en un adulto”.“Estamos expuestos a muchos ruidos y muchas veces nos terminamos acostumbrado”, como es el caso de las obras en construcción.En el adulto mayor la pérdida auditiva “tiene mucho que ver las consecuencias psicológicas porque produce aislamiento, incluso depresión; por ahí uno no se da cuenta que está perdiendo la audición y cuando se da cuenta ya está la pérdida auditiva”. Según el nivel de daño se puede recuperar o no. Los estudios determinarán si se trata de un problema del oído externo, medio, o interno.En los niños los controles se recomiendan una vez al año y en los adolescentes también es importante la consulta porque la mayoría usa auriculares y está expuesto a muchos ruidos.“No decimos que los auriculares no se pueden usar, sino que se deben usar correctamente y tienen que ser de calidad. Salen un poco más, pero nos cuidan el sistema aditivo porque filtran el rudo exterior y no hay que subir el volumen para poder escuchar. Si yo escucho lo que está escuchando la otra persona está demasiado fuerte. No puedo pasar de 60 decibeles por más de 60 minutos porque a partir de ahí hay un daño”, indicó Rodríguez. En un evento, generalmente hay más de 75 decibeles “y es muchísimo”.Sobre los auriculares y los adolescentes, la profesional recomendó que en el caso de los “chiquitos” que son inalámbricos “usen los de copa”. Y señaló que muchas veces, aquellos trabajadores que están expuestos a ruidos, como en una fábrica o en una obra en construcción no usan los elementos de protección adecuados.