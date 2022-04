"Es alarmante la violencia contra los animales", dicen proteccionistas

Proteccionistas Voluntarios Independientes de Gualeguaychú (PROVOIN), son un grupo de personas autoconvocadas que trabajan por la salud de los animales. Basilia Reyes, integrante de la ONG, se refirió a casos de extrema violencia que se viven en los últimos tiempos y cuyas víctimas son animales.



Uno de los casos hace referencia a una perrita chiquita que fue tirada al predio a cargo de Patitas y luego uno de los perros la destrozó.



“No hay más lugar para recibir animales, hay castraciones gratuitas y sin embargo siguen tirando cachorros, no hay responsabilidad. Se llevan animales a la casa cuando son chiquitos pero cuando crecen y ocupan espacio molestan y los dejan en la calle, sin castrar, y la naturaleza hace el resto”, explicó.



Reyes se refirió también a los casos que se han judicializado pidiendo que “la justicia actúe, que haga algo para que al menos sirva de ejemplo para aquellos que siguen maltratando porque total no pasa nada. No podemos no reaccionar, no hacer nada. Entiendo que hay cosas peores con las personas, pero nada justifica que no miremos ni empecemos a hacer algo, por algún lado hay que empezar, no se puede dejar pasar tanta violencia con los animales”.



Al caso de la perrita tirada se suma el de un perro que fue apuñalado por una persona y otro que fue quemado y aún sobrevive gracias a los cuidados de las proteccionistas.



Por estos dos últimos casos se han radicado denuncias y aportado imágenes de cámaras de seguridad, por lo que se aguarda la respuesta de la justicia.



"Es habitual encontrar animales quemados con cigarrillos u otros objetos, quebrados por golpes, es alarmante la violencia", finalizó la proteccionista en diálogo con Radio Máxima.