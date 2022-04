Paro de transportistas en el Túnel: impiden el cruce de camiones con cereales

En el marco de un paro nacional, transportistas cortaron el túnel Subfluvial e impiden que camiones cargados con cereales puedan cruzar el viaducto.La medida la convocó la Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA) porque consideran que se ha “tornado imposible seguir trabajando en condiciones razonables”, debido al precio y a la escasez de gasoil.“No tenemos combustible, conseguimos solo unos 50 litros de combustible y con eso no hacemos mucho”, explicó un transportista, José Corvalán, a Elonce al dar cuenta que “ahora estamos en tiempo de cosecha y si no se consigue combustible es imposible transitar”.Además, señaló que debido a la faltante de combustible los transportistas deben “parar muchas veces en estaciones de servicio para comprar gasoil se pierde una hora en cada lugar más o menos. Hasta el momento no tuvimos respuestas, este miércoles habrá una reunión y esperemos que haya soluciones”.Al finalizar, explicó que “el paro es por tiempo indeterminado y no dejamos pasar a camiones sobre todo los que llevan cereales”, y aseguró que autos particulares, camiones y camiones con otro tipo de cargas pueden circular.