ANSES habilita el cambio de titularidad de la Asignación Universal por Hijo

Cuándo hacer este trámite

Cómo realizar este trámite



Para garantizar que los niños de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tengan la prestación que les corresponde, ANSES informa que a partir de ahora las personas con hijos a cargo que no podían pedir la titularidad de las asignaciones porque el otro progenitor posee un Crédito ANSES podrán solicitarla y empezar a recibirla todos los meses.Esta medida fue establecida a partir del diálogo permanente entre el organismo y las mamás de la AUH que transmitían la imposibilidad de hacerle llegar ese dinero a sus hijos cuando lo cobraba el otro progenitor. Cabe aclarar que, en su gran mayoría, se trata de mamás que se hacen cargo de sus hijos y cuyos padres cobran la asignación, pero no les transfieren el dinero correspondiente.En ese marco, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, explicó: “Tomamos la decisión de modificar esta normativa porque consideramos una injusticia que las mamás, que son las que se hacen cargo de sus hijas e hijos, no pudieran administrar ese recurso que es de las nenas y los nenes. A través de este trámite, el Estado garantiza que la asignación les llegue a quienes realmente les corresponde”.Este trámite puede realizarse cuando:La persona a cargo de los hijos asume el compromiso de la devolución pendiente del Crédito ANSES para acceder al cobro de las asignaciones. Las cuotas se debitarán de forma automática todos los meses hasta completarse el pago.Este trámite puede realizarse con DNI de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo. Para más información, los interesados pueden ingresar aquí.