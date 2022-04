Qué dijo el padre del nene de 12 años que robó un colectivo y chocó varios autos

Un niño de 12 años manejó un colectivo de Ersa en Córdoba durante más de 30 cuadras y terminó chocando. Tras la polémica, el padre del niño salió a dar su versión de los hechos.El hombre aseguró que su hijo no sabe manejar y apuntó contra los propios choferes de la empresa.“Un chofer le estaría enseñando (a manejar) y él lo protege por miedo”, denunció. Era la tarde del domingo cuando, según su versión, se subió a la línea 44 que estaba estacionada, fuera de servicio, con la llave puesta y lo puso en marcha.El hombre contó que se acostó a dormir la siesta cuando su hijo se escapó cerca de las 16, algo que “sabe hacer varias veces. Siempre está conmigo y que yo sepa, no sabe manejar”, remarcó.En ese contexto, reveló que las veces que se fue de la casa sin avisar, “se va en el colectivo hasta el fin del recorrido y lo ocultan los choferes”. Y agregó: “Muchos le indicaban cómo se maneja un colectivo. Yo considero que le estaban dando un arma para matar a un niño de 12 años”.El papá del chico se defendió diciendo que jamás le explicó cómo se maneja un auto "por el temor de que los menores se creen rápido y furioso y matan gente en la calle. Gracias a Dios que mi hijo no atropelló a nadie porque podría haber sido fatal”, reflexionó.Insistió en que “un chofer le estaba enseñando a manejar” y sostuvo que “el colectivo funcionaba perfectamente bien” y que “no tenía ningún sonido de embrague mal, ni olor. Eso lo constaté yo”, manifestó al detallar que acompañó el traslado de la unidad hasta el depósito y posteriormente fueron al Juzgado de menores, donde el chico declaró.“O está amenazado por algo o existe otra cosa rara, que tengan miedo a perder el trabajo, no lo sé”, sentenció en diálogo con El Doce.El chico de 12 años manejó desde Duarte Quirós y Batalla de Cepeda, donde estaba estacionado el colectivo, hasta una plaza de barrio Los Plátanos luego de chocar varios vehículos.Desde la empresa de transporte urbano Ersa descartaron totalmente la versión del padre del menor.