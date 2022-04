Cinco comparsas participarán de la edición 2023 del carnaval de Gualeguaychú

La reunión de la Comisión de Carnaval, contó con la presencia de representantes de las cinco comparsas y se realizó en el club Sirio Libanés poco después de las 20 horas de este lunes. Luego de un intenso debate, que llevó casi dos horas, se procedió a la votación sobre el tema central de la reunión.Se debatía y definía la cantidad de comparsas que competirán en la edición 2023 del carnaval. Luego de escucharse las diferentes posturas se arribó a una definición: el carnaval será nuevamente con cinco comparsas.El resultado se dio "como mucha gente quería. Vamos a salir las cinco comparsas. Se hablaron de números, pero no de porcentajes" aseguró el delegado de "Papelitos", Duilio Ferrari.El dirigente agregó que "de aspectos reglamentarios como puntuación por rubros, no hablamos, pero se pueden producir modificaciones, porque el debate estuvo centrado en la cantidad de comparsas y eso quedó definido este lunes aseguró".En cuanto a lo artístico analizó que "se vio un lindo espectáculo, el nivel fue bueno, no decayó; mucha gente en todas las noches, por lo que considero que sirvió. Había que darle un gesto más a las cinco comparsas y entonces se resolvió en muy buenos términos, como nunca, así que más que contento" expresó.En cuando a las posiciones de cada comparsa aseguró que "eran las posturas que ya sabemos todos. Tres clubes votamos por cinco comparsas, pero todos reconociendo lo que está pasando en lo económico, por lo que se deberán evaluar los números, los porcentajes, y otros aspectos, cuestiones que comenzarán a plantearse en la próxima reunión, porque no fue fácil resolver lo de este lunes".Ferrari dijo en cuanto a la diferentes miradas de los clubes que "cuando somos socios, y todos tiramos para el mismo lado es una cosa, pero cuando cada uno piensa en su club a partir de las realidades distintas es otra cosa, pero bueno, ya se definió este tema que era determinante".El dirigente indicó que con esta definición, "ahora podemos empezar a trabajar para presentar otro gran espectáculo, llevando nuevamente cinco comparsas al corsódromo". (Fuente: Radio Máxima)