Femicidio en María Grande: “Era un tipo celoso, violento. No quería que estudie”

Estación Sosa marchó con profunda conmoción y pidió Justicia

Este lunes se realizó una marcha en Estación Sosa, de dónde era oriunda María Belén, pidiendo Justicia. La movilización fue encabezada por familiares, amigos, vecinos de la localidad. Se hicieron presentes los papás de la chica brutalmente asesinada.n profunda congoja, aseguró a: “No se imaginan lo que siento, nos arrebataron parte de nuestras vidas. Me arrebataron mi hijita,“En una ocasión, fui a una fiesta a María Grande. Ella estaba con él ese día. Mi hija me llamó como a las 3 de la mañana y me dijo ‘pa, cuando vos pases, búscame porque discutí con Gusti’, me voy para tu casa. Cuando pasé la estaba golpeando, le había roto la ropa, le había roto el teléfono, la había estropeado entera. Hay una denuncia y la policía sabe de eso”, relató el hombre.El papá asegura que la relación de víctima y victimario “duró unos seis años”.“Hace como un mes la trajimos para casa, porque yo preveía que podía terminar en esto. Era un tipo celoso, violento. No quería que estudie, ella había empezado a estudiar en Viale y él no quería que fuera. Nos preguntó a nosotros y le dijimos ‘m'ija, usted debe estudiar por su bien, estudie. Le estábamos pagando la traffic (para que viaje a la localidad vecina a estudiar), para que tuviera un porvenir”, contó Ramón.Rochi y María Belén “alquilaban juntos en María Grande. Hace un mes que ella se vino y él se quedó solo en María Grande. El sábado la llamó por una transacción bancaria que tenía que hacerle a la señora que le alquilaba. La mamá (de Belén) le dijo que no fuera. Ella le dijo que iba a ir porque estaba ‘todo bien’. Estuvo con él, a las 17:40 más o menos la llamó a la madre y le dijo ‘aprontá el mate que ya voy’”. La chica nunca llegó a su pueblo, porque la vida le fue arrebatada por la persona con la que mantuvo una relación de unos seis años.“Fueron al banco a hacer la transferencia de dinero. Ella hubiese podido esperar el colectivo en la terminal, no sé de qué manera la habrá manipulado y la trajo por una calle camino hacia una garita que sale a la escuela Nº 180. Venían caminando, hay una testigo que vio que iban de la mano. YY no se lo deseo ni a mi peor enemigo, que le pase esto: no se puede expresar en palabras lo que se siente. Nos destrozó la familia”.El “burro de arranque”, elemento contundente con el que Rochi golpeó hasta matar a María Belén, era de propiedad de Ramón Olotte. Así lo detalló el hombre aEsta autoparte es del Ford Falcon de Ramón Olotte. Rochi “vino jueves y viernes a mi casa. Cuando se iba le conté que no me arrancaba el auto. Me dijo que se lo diera que él me lo iba a arreglar, ya que trabaja con el hermano en eso. El sábado cuando fue Belén para allá, en su mochilita traía el burro de arranque ya arreglado. Esa fue el arma que usó este asesino para matar a mi hija”.“Cuando declaré estaba shockeado. Hoy cuando charlaba con la gente, después de sepultar a mi hija, me di cuenta de esto. Lo llamé al comisario de Investigaciones y le conté. Este martes iré a declarar”, dijo.La comunidad de Estación Sosa acompañó a familiares de María Belén en el tremendo dolor y fueron parte de una movilización pidiendo Justicia.La Presidenta de la comuna de estación Sosa, Gladys Badín confió: “Es terrible esto, estamos muy dolidos. Es un dolor personal pero también un dolor para toda la comunidad. El Día de la Mujer pedimos ‘Nunca Más’ pasara en otros lugares. Hoy nos toca a nosotros”.Selva, tía de Belén, aseguró respecto de la relación sentimental de la joven con el asesino: “No vi que fuera una persona normal, se lo veía en su carácter. Hace un año ella le pidió él, separarse. No quería convivir más con él y se llegó a esto”.La chica hizo la escuela primaria en Estación Sosa, hizo parte de la secundaria en su localidad y luego terminó este nivel en María Grande. Así lo detalló su tía. Ahora estudiaba en Viale para ser docente.Gloría es vecina de la familia Olotte. “Nos va a costar mucho no tenerla más a Belén. Nos conocemos todos en este pueblo. Era una chica con mucho espíritu, mucha decisión, muy activa”, dijo.“Grito hoy, porque si mañana no estoy quiero que griten por mí”, expresa un afiche que portaba una joven, Mariela, vecina y amiga de Belén. “Era una buena persona, la vamos a extrañar”, dijo con mucha congoja.“Perdimos una chica del pueblo, todos tenemos hijos, yo los tengo. Ese dolor va a durar mucho”, dijo otro de los hombres que se acercó a la movilización.“Al ser un pueblo chico, que pase esto es shockeante. Acá nos conocemos todos. Nunca íbamos a pensar que podría llegar a pasarnos esto”, indicó otra mujer que contó que sus hijos se criaron con Belén, la joven víctima del femicidio.