Reportan 35 muertos y 1.590 contagios en el país: Entre Ríos sumó 43 casos

Otras 35 personas murieron y 1.590 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 128.233 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.054.126 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.La cartera sanitaria indicó que son 421 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 37,4% en el país y de 39,0% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.Se realizaron 20.544 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 7,73%. Este porcentaje se ubica por debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.En este momento hay 38.894 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.886.999.De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 421 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 37,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 39%.Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 16 son hombres y 18 son mujeres (además se registró 1 sin dato de género). La provincia de Buenos Aires fue la que más decesos registró con 20 fallecidos.De los 1.590 contagios reportados esta tarde, 495 son de la provincia de Buenos Aires; 380 de CABA; 3 de Chaco; 37 de Chubut; 9 de Corrientes; 94 de Córdoba; 43 de Entre Ríos; 2 de Formosa; 3 de Jujuy; 38 de La Pampa; 41 de Mendoza; 201 de Misiones; 9 de Neuquén; 46 de Río Negro; 1 de Salta; 3 de San Juan; 14 de San Luis; 46 de Santa Cruz; 89 de Santa Fe; 13 de Santiago del Estero, 5 de Tierra del Fuego y 18 de Tucumán.Por otra parte, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, no descartó hoy que se produzca en las próximas semanas “una nueva ola de casos” de COVID-19, con la llegada de los días más fríos, aunque descartó la posibilidad de que haya un número de enfermos graves como en las olas anteriores. A la vez, recomendó seguir protegiéndose con el barbijo en los lugares cerrados, incluso para limitar la propagación de otras enfermedades respiratorias.“La pandemia no termino, lo que terminó de manera bastante clara es esta evolución de tres olas: una ola de personas que se contagian, un grupo de ellas que se enferman gravemente y después un grupo que fallece. Eso no lo vamos a volver a ver, probablemente, de la manera que lo hemos visto”, dijo el ministro porteño en diálogo con CNN Radio.