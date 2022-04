Complejo deportivo estaba "enganchado" de la luz en la autopista

En un operativo realizado recientemente, agentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) inspeccionaron las instalaciones eléctricas que abastecen un predio de canchas de fútbol, ubicadas a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario, en jurisdicción de Santo Tomé.



Al revisar las acometidas, se verificó que la energía eléctrica consumida no era registrada por equipo de medición alguno, de acuerdo al reglamento general de comercialización de suministros.



Por esa razón, personal de la EPE realizó las mediciones de energía eléctrica consumida y no registrada y emitirá la correspondiente nota de débito, de hasta seis bimestres hacia atrás para penalizar esta situación anómala, según establece la normativa.



En este caso particular, la empresa estimó de acuerdo a lo verificado en el lugar, que la energía consumida y no registrada ascendería a 22.900 kWh anuales, equivalentes a un fraude económico del orden de los $ 300.000, a valores de la tarifa comercial, de acuerdo a la actividad desarrollada. (El Litoral)