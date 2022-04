Cómo estará el tiempo en el fin de semana largo: el pronostico para Entre Ríos

¿Qué pasará el fin de semana largo?

Sociedad Se acentuará el ingreso de aire frío y no prevén lluvias para la Semana Santa

El meteorólogo, Matías Reynoso, informó a Elonce que para este lunes aún queda una baja probabilidad de lluvias aisladas para Entre Ríos, luego para la noche las condiciones comenzarían a mejorar y las lluvias quedarían acotadas en las provincias de Corrientes y Misiones.En tanto para este martes, estará parcialmente nublado e iría mejorando para el día miércoles.Según detalló Reynoso, afortunadamente para jueves, viernes, sábado y domingo no se espera ningún tipo de fenómeno, y “es porque un sistema de alta presión se posicionará en el centro del país e inhibirá a formación de nubes”.Cabe destacar que se espera el ingreso de aire frío para esos días y Reynoso explicó que ese sistema frío se irá reacomodando cuando el viento rote al norte, “además al no haber nubosidad las temperaturas no bajarán drásticamente”.Asimismo, explicó que según el pronóstico trimestral se esperan lluvias de normales a bajas y “debido al fenómeno de La Niña se estima que los próximos meses serán más calurosos de lo normal”.