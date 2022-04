Semana Santa: las recomendaciones para la compra de pescado y huevos de Pascua

Con motivo de las festividades por Semana Santa y Pascua,consultó en el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos por algunas recomendaciones para el momento de la compra de pescado y huevos de chocolate: los típicos a degustar durante estas fechas.“El alimento que más se consume en Semana Santa es el pescado, un alimento que tiene mucha humedad y requiere de cuidados especiales en lo que hace a su temperatura y manipulación”, comunicó ala bromatóloga Patricia Trepichio.En ese sentido, recomendó: “Al comprar el pescado, debemos observar que el lugar en el que se provea del mismo sea higiénico, lo que es fundamental, al igual que la persona que nos atienda”. “Y esos pescados deben estar a una temperatura menor a 18ºC”, aclaró.“Los ojos del pescado tienen que ser brillantes, no deben estar hundidos, y si hacemos presión sobre la piel, ésta tiene que subir lentamente; la piel también deber ser brillante, las escamas tienen que estar bien adheridas al cuerpo y las agallas tienen que ser bien rojas”, detalló la bromatóloga.Y continuó: “Si uno comprara pescado congelado, hay que tener en cuenta que esté, también en un lugar higiénico, y cubierto por escamas de hielo”.“Que no pasen más de dos horas entre la compra del pescado y la llegada al hogar, porque si pasara más tiempo, deberíamos llevar un bolso térmico o una conservadora con hielo”, destacó la especialista al sumar que “ya en el hogar, el pescado debe ser ubicado en la heladera, donde puede estar hasta dos días a una temperatura de cinco grados y dentro de un conservador o un táper cerrado para que no despida alguna bacteria, dado que se trata de una carne cruda, y para que no chorree jugo sobre algún otro alimento a fin de evitar lo que se denomina contaminación cruzada”.“Cuando el pescado está en mal estado despide un olor amoniacal”, remarcó Trepichio e hizo especial hincapié en el lavado de manos, tanto para quien expende el pescado como para quien los adquiere.“Y la cocción es clave para tener un alimento inocuo, es decir, seguro: cuando la carne esté blanca y opaca significa que está cocida y así nos aseguramos que las bacterias mueren”, amplió la especialista al comentar: “Cuando lo levantemos con el tenedor, se tiene que desarmar”.Sobre los huevos de chocolate, mencionó que “el aspecto y el envasado son cuestiones clave; el envase tiene que estar bien cerrado y el chocolate tiene que ser brilloso; y es importante que no tenga manchas blanquecinas, y que no tenga porosidad”, especificó la bromatóloga.Al insistir en la compra de estos productos en locales habilitados, la responsable de Relaciones Institucionales del ICAB, la técnica en Comunicación Social, Victoria Rossi, comunicó que se capacita a feriantes en lo relacionado a la manipulación de los alimentos.“El ICAB brinda capacitaciones presenciales y virtuales para la obtención del carnet de manipuladores de alimentos; el 27 de abril habrá una instancia de capacitación en el centro cultural La Vieja Usina”, informó.