Fiesta del Surubí: esperan 1.130 lanchas y dudan de la largada en el riacho

Se inicia la cuenta regresiva para la 45ª Fiesta Nacional del Surubí, en la provincia de Corrientes, a llevarse a cabo la primera semana de mayo. Sin embargo, el riacho Goya mantiene su bajo nivel frente al puerto local, lo que llegado el momento podría dificultar la tradicional largada de lanchas que es todo un espectáculo en sí mismo.Por lo que desde la Comupe (Comisión Municipal de Pesca), adelantaron que definirán si se realizará la emocionante largada de embarcaciones en el riacho, luego del fin de semana del 16 y 17.José Lorenzón, fiscal general del torneo embarcado y con devolución, el mayor evento de pesca nocturno del mundo, que tendrá 1.136 equipos participantes, afirmó en contacto con una emisora capitalina: “Vamos a esperar hasta Semana Santa, después tendremos una perspectiva más clara de cómo se puede comportar el río. Tenemos un problema de bajante muy serio hoy, por lo que queremos evitar el cuello de botella que se forma, y pasar por ahí con 1.100 lanchas es muy complicado”.La Prefectura Naval es la institución que autorizará o no la salida de las embarcaciones a través del riacho. “Si nos dice que no se puede realizar, no la haremos”, afirmó Lorenzón y agregó que “estamos esperando que el río nos dé una mano con la altura. Estas últimas 48 horas subió 40 centímetros, estamos esperando para que comience el evento”, dijo Lorenzón.La cancha de pesca está definida, tiene delimitadas 21 zonas en el Paraná, por debajo del kilómetro 988.El Fiscal confirmó que hasta el momento, son 1.136 los inscriptos, en su mayoría son los equipos de pescadores que se registraron hace dos años y que no pudieron competir por la irrupción de la pandemia que obligó a suspender el concurso.Como cada año, la Comupe hace hincapié en el trabajo de sus equipos de fiscales, la logística y la transparencia del torneo que este año se celebrará como un reencuentro de los pescadores.Para recordar es que el concurso repartirá más de 15 millones de pesos en premios.En tanto, la Fiesta tendrá distintas instancias, culturales y recreativas. Una de ellas, es la elección de reinas, que tendrá 30 postulantes al título.Además, por el escenario del predio Costa Surubí, pasaran artistas de la talla del Chaqueño Palavecino, Miguel Mateos, Los Palmeras, Nahuel Pennisi, y otros que juegan de local como Amboé, invitados como Hernán y la Champion Liga. Feunte: (DiarioElLibertador).