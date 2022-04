Comenzó la vacunación antigripal de PAMI en Entre Ríos: las recomendaciones

Listado de farmacias

Comienza este lunes la campaña de vacunación antigripal para los afiliados de PAMI. “Es para aquellos afiliados mayores de 65 años y, este año, la situación epidemiológica nos permite volver al sistema anterior a la pandemia, con mayor flexibilidad y a través de las farmacias”, comunicó ael titular de PAMI en Paraná, Claudio Ledesma.“Las farmacias son aliados estratégicos de PAMI porque tienen una distribución territorial que nos permite llegar al 100% de los afiliados”, ponderó Ledesma al explicar que “los afiliados mayores de 65 años con solo presentar la credencial y el DNI recibirán su vacuna de forma gratuita”. “Los menores de 65 años con patologías previas deben acudir con la indicación médica para vacunarse en forma gratuita”, aclaró.“Se puede acudir a cualquier farmacia que trabaje con PAMI”, informó y recomendó “llamar antes de ir para que no vayan en vano”. “Los afiliados ya están familiarizados con esa farmacia de la que retiran sus medicamentos y ahí mismo pueden vacunarlos”, indicó al referir que el reparto de las dosis se hace a través del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos.Ledesma instó, además, a no concurrir el primer día del inicio de la campaña de vacunación “porque habrá vacunas para todos dado que la vacunación está garantizada”. “Las dosis llegan por tandas, con la capacidad de cada farmacia para vacunar semanalmente”, remarcó el funcionario.Fue en ese sentido que reiteró: “La mayoría de las farmacias ya recibió las dosis de las vacunas, pero otras no”; por eso subrayó la importancia de chequear antes de ir a la farmacia “para no ir en vano”. Y si bien mencionó que se flexibilizaron los protocolos sanitarios, instó a continuar con el uso del barbijo.“Los primeros días tenemos que luchar contra la válida ansiedad de nuestros afiliados porque es una población que necesita vacunarse”, reconoció Ledesma al prometer que “no habrá faltante de vacunas porque ya están compradas”.accedió al listado de las 181 farmacias que se adhieren a la campaña antigripal de PAMI. En Paraná son 27 las farmacias en las que los afiliados de PAMI pueden acceder a la vacuna. Ver el documento siguiente:

Finalmente, el titular de PAMI en Paraná aclaró que la antigripal “no registra incompatibilidad con la vacuna contra el Covid-19” y aclaró: “La inmunidad para ambas enfermedades la tenemos aún vacunándose en forma simultanea”.