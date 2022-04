Un diluvio anegó Nogoyá: cayeron más de 170 milímetros en pocas horas

Un fuerte aguacero afectó la ciudad de Nogoyá y el sur de dicho departamento, con precipitaciones que superaron los 170 milímetros en pocas horas.Al respecto, el intendente, Rafael Cavagna, dijo aque “sorprendió la lluvia acaecida entre la tarde y la noche del domingo”. El jefe comunal precisó que “en la ciudad cayeron 172 milímetros en poco tiempo, lo cual trajo sus consecuencias en cuanto al escurrimiento del agua. Estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche para resolverlo”.Detalló que si bien “hubo anegamientos domiciliarios, no hay evacuados. En el barrio este que es donde desagua gran parte del caudal, trasladamos a los vecinos a los domicilios de familiares. Si bien teníamos a disposición el polideportivo, no fue necesario usarlo” para alojar gente, acotó.Durante el programa, expresó que “tenemos que resolver cuestiones relacionadas con las bocas de tormentas y la infraestructura de las calles cuando se pueda trabajar. Gracias a Dios no hubo fuertes vientos, ni hechos de gravedad”.Cavagna afirmó que hubo viene de pobladores que resultaron afectados. Fue “mucha lluvia inesperada sin tormenta. Hubo chaparrones muy intensos, lo que generaba que sobrepasara el nivel de la calle y entrara el agua a los domicilios”.“Hace mucho que no se veía esta situación. Llovió tan fuerte que colapsaron los sistemas de desagües, lo que generó anegamientos en domicilios”, resumió el presidente municipal de Nogoyá.Finalmente, comentó que “en la zona norte del departamento, las lluvias fueron mucho menores. Hubo fuertes precipitaciones para el lado de Victoria. En Gobernador Febre cayeron 175 milímetros”, precisó.