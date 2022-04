Generación Zoe: Cositorto llega a Argentina extraditado de República Dominicana

El titular de Generación ZOE, Leonardo Cositorto, llega este lunes a la Argentina extraditado desde República Dominicana donde fue detenido el lunes pasado tras estar prófugo desde mediados de marzo, para que comparezca ante la justicia junto con una veintena de detenidos por los delitos de asociación ilícita y estafa, según confirmaron a Télam fuentes policiales.



El traslado de Cositorto a la Argentina está a cargo de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones de Interpol Argentina que el lunes, cerca del mediodía, viajarán junto al detenido para llegar en horas de la medianoche al aeropuerto internacional de Ezeiza.



Los agentes habían viajado el viernes a República Dominicana para traer al líder de Generación ZOE al país pero, ante la falta de un carnet de vacunación contra el Covid, el sábado le realizaron una prueba de PCR para establecer si tenía o no coronavirus antes de abordar el vuelo.



Se espera que Cositorto sea trasladado a Villa María, Córdoba, a partir del martes, donde funcionaba la sede central de esa organización y está radicada la causa por "asociación Ilícita y estafa" a los integrantes de la organización.



El viernes último, la responsable de Generación Zoe de la ciudad de Córdoba, Mariela Sánchez, imputada por presuntas "estafas reiteradas y asociación ilícita", fue detenida en el marco de la causa que investiga la fiscal de Instrucción, Juliana Compays. Con la detención de Sánchez suman 20 los imputados bajo jurisdicción de la justicia de Villa María, en todos los casos por estafas a ahorristas que fueron captados para que inviertan millonarias sumas en pesos y dólares.



Los inversores eran tentados con recibir elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrece en el mercado financiero formal, mediante el sistema Ponzi o piramidal, como se conoce.



La empresa liderada por Cositorto ofrecía supuestos activos, como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a 0,04 centavos en la actualidad (-99,85%), y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, "el metaverso" y los NFT.



Investigaciones preliminares impulsadas tras la denuncia de ahorristas sostienen que la estafa es millonaria en pesos y dólares, y que hay miles de afectados por las maniobras en la localidad cordobesa de Villa María, además de en otras provincias de la Argentina y en otros países hispanohablantes.



Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.



Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.



Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.



El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe. Uno de los operativos fue en el estudio jurídico del ex juez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, quien se mantiene prófugo y con pedido de captura internacional.



La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.



El pasado martes también se realizaron operativos en la localidad correntina de Goya, y se detuvieron a tres personas por similares maniobras delictivas.