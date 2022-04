La semana iniciaría con lluvias y tormentas en gran parte de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y tormentas para gran parte de la provincia. Las mismas se darían entre la noche de este domingo y la mañana del lunes.Según se informó, durante la tarde de este domingo, en algunas localidades del sur entrerriano se registraron chaparrones, mientras que en otras diluvió. No obstante, cabe aclarar que el organismo nacional no ha emitido alerta meteorológica amarilla o naranja al respecto.Asimismo, se supo que para este lunes se pronostican lluvias de variada intensidad y un descenso de temperatura. La mínima está prevista en 18º, mientras que la máxima en 22º.Desde el martes se dará una baja en la temperatura que será más notable en toda la región. Hasta el jueves, se esperan mínimas que rondarán los 12º y máximas que no superarán los 23º.Ya hacia el fin de semana, las mínimas se ubicarán en los 7º y las máximas en 21º. No se prevén lluvias.