Expondrán en Paraná la réplica del Crucero Belgrano que construyó un entrerriano

Con “sangre naval” y “corazón malvinero”, un paranaense dedicó los últimos cinco años a una obra de arte inédita, en homenaje a los caídos y sobrevivientes del ARA General Belgrano: una réplica del crucero de 8,12 metros de eslora, que será navegable.Se trata de Sergio “Titi” Gammella (48), modelista naval hace 35 años. Cuenta que la “sangre naval” es heredada de su padre, quien perteneció a las Fuerzas Armadas y estuvo en el primer portaaviones de la Armada Argentina, el ARA Independencia. No tiene relación directa con el conflicto bélico, pero el sentido patriótico lo llevó a ser “malvinero de corazón”.El primer corte lo hizo el 2 de abril de 2017 y ya completó el 85% de su nueva obra, que será expuesta el próximo 2 de mayo, al cumplirse 40 años del hundimiento del buque argentino en el que perdieron la vida 323 combatientes.Si bien es la primera que realiza en estas dimensiones, es la cuarta réplica del General Belgrano de su autoría. “Algunas fueron donadas a familiares de caídos y al Museo de Malvinas de Paraná”, comenta durante su entrevista conComo antecedentes, da cuenta de que en Alemania un grupo hizo réplicas navegables de cuatro embarcaciones que participaron en la Segunda Guerra Mundial, de entre 8 y 10 metros cada una.En cuanto al Crucero ARA General Belgrano, “la mejor réplica que he visto y es fuente de inspiración para todos los modelistas que hicimos este barco, está en el Museo Naval de Tigre. La hicieron los muchachos del CAMNE (Club Argentino de Modelismo Naval Estático). Tiene 3,70 metros de eslora, escala a 1,50 y es a radio control”.Ya hablando de su versión del ARA General Belgrano, el modelista detalla: “Está hecho en base a los planos originales. La línea de crujía, que es la estructura central, es metálica; las cuadernas, que son las que le dan forma, son de madera fenólico de 18 mm. Está revestido por completo con fenólico de 6 mm y por último en fibrado, con material de resina y fibra de vidrio. El casco es robusto y bien resistente, al igual que el piso”.“El propulsor del buque será el motor de un Fiat 125, de 100 caballos, original con sus cuatro marchas, que se une a la bocina (transmisión del barco)”.“Si bien el propulsor es importante, la navegación será a la marcha de una canoa de pescador, para que se disfrute al verlo pasar. Lo que sería dos o tres nudos a velocidad naval”.Debido a los niveles tan bajos del río Paraná, todavía no lo han podido probar. “Está montado sobre un tráiler de dos ejes, así que se requiere una cierta altura del río para botarlo sin problemas”, explica el autor.“Mientras el motor funcione, se puede ir navegando a cualquier lado, pero la idea es que sea utilizado para hacer recorridos cortos y trasladarlo en el tráiler a otras ciudades”, agrega. Y cuenta que ya le han llegado invitaciones desde Rosario, Buenos Aires, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Río Grande, Ushuaia y Punta Alta, entre otros sitios.La ficha técnica del ARA Belgrano navegable y tripulado, a cargo de Sergio Gammella, es la siguiente:-Eslora 8.12 m-Manga 1 m-Puntal 0.90 m, casco 2 m (figura completa del buque)-Propulsor Fiat 125-Materiales: madera, metales y plástico, entre otros.-Escala 1/23.Quienes están al frente de los preparativos para la presentación de la réplica del crucero, son los integrantes de “Generación Malvinas Paraná”.La agrupación nació a partir de los hijos de VGM y familiares de caídos de la provincia, pero ya abarca a todos aquellos que lleven la causa a flor de piel y tengan el firme propósito de recordar a nuestros héroes los 365 días del año.Maximiliano Barzola tiene 38 años y es hijo de uno de los sobrevivientes del crucero: el cabo primero maquinista Oscar “Tato” Barzola.El nombre “Generación Malvinas” nació en Rosario. “Nosotros buscábamos un nombre que nos identifique a todos, y hace tres años y medios –después de un encuentro en Jujuy del que participamos 18 provincias- adoptamos esa denominación”, cuenta Maxi.“La pandemia postergó algunas reuniones, pero seguramente no pasará de este año en que Generación Malvinas estará identificada con el nombre de la provincia”, dice sobre la participación abierta a otras ciudades.“También, por ejemplo, brindamos ayuda a los hijos de un veterano de guerra que se quitó la vida, porque hay cosas que solo los familiares de caídos o quienes estuvieron en combate podemos contener”.Por otra parte, emprenden acciones en beneficio de la comunidad. “Durante las inundaciones llevamos donaciones a Concordia y en este momento juntamos donaciones para hospitales infantiles. Estamos asesorándonos especialmente en el sector oncológico”.Refiriéndose a la réplica del buque que pronto será presentada en sociedad, comenta: “Tiene detalles impresionantes, por ejemplo la baranda está hecha con anzuelo. Impacta y emociona”.A la vez, destaca la nobleza de su autor, Sergio Gammella. “Pone su tiempo, se hace cargo de los materiales, y tuvo el gesto de llamar a los sobrevivientes y familiares de caídos diciéndoles que era un homenaje para ellos”.“Nosotros somos hijos, pero sumamos a todo aquel que abrace la causa de la misma manera que nosotros, como Sergio”, dice Maxi para concluir. Y convoca a “quienes se sientan identificados”.Facebook o Instragram: Generación Malvinas Paraná"02 de mayo de 2022. Paraná, Entre Ríos. "Me verás volver". Así comienza la invitación al acto programado a las 15.45 en la costanera baja de la ciudad capital, frente al monumento de los Caídos en Malvinas.Entre las 14 y las 18 tendrá lugar allí la exposición estática de la réplica de 8,12 m del Crucero ARA General Belgrano, como parte del “Proyecto Homenaje C4”, en el 40° aniversario de su hundimiento.La obra “nos transportará a aquel 1982. Al día de hoy tenemos imágenes de la nave insignia solo por fotos y videos”, dicen desde Generación Malvinas Paraná.“El Crucero vive y navega en la memoria de todos los argentinos. Será un momento histórico para nuestra ciudad”, agregan.En tanto, programan para noviembre la botadura inaugural. “Quiere venir el segundo comandante del buque, Capitán de Navío Pedro Galazzi que todas las semanas me llama para alentarme, y el resto de la tripulación”, comentó el autor.