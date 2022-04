Costoso medicamento es la única esperanza para niña que lucha contra el cáncer

María José y Gabriel recibían a su segundo bebé cuando Maia estaba próxima a cumplir los cinco años. Máximo se sumó al hogar y mientras la familia de Gualeguaychú se reacomodaba con la llegada del nuevo integrante, una noticia inesperada iba a cambiar sus vidas para siempre: a la pequeña le diagnosticaron rabdomiosarcoma, un tipo raro de cáncer que se forma en el tejido blando, específicamente en el tejido muscular del esqueleto.“Yo regresaba de trabajar, había dejado a Maia con la abuela y cuando la veo noté que tenía un bultito en su brazo, pensé que le había picado algo y le puse un antialérgico. Pero eso siguió creciendo y le dolía así que la llevé al médico. Ahí empezaron los estudios, llegó el diagnóstico, fue un duro golpe, luego el traslado al Garrahan, con todo lo que se implica con un bebé que tomaba nada más que la teta. Pero tengo un compañero que es un padrazo y todo se hizo más llevadero”, contó María José aY así transitaron quimioterapias y cirugías para extirpar el tumor que incluyó parte del músculo del antebrazo y una mejoría que duró un par de años. “Pudimos volver, Maia podía estar con sus amigas, compañeras de la escuela Sagrado Corazón, adonde asiste, y seguir con el tratamiento, pero después volvió a sentirse mal. Hoy seguimos acá, en un hotel cerquita del Garrahan, donde pasamos la pandemia con todas las dificultades de los viajes, de que ella no pudiera ver a nadie, fue muy difícil”, relató la mamá de la niña.Pero nada de todo lo que estoicamente Maia ha soportado ha dado resultado. “La enfermedad volvió con más fuerza y ahora tiene en varias partes de su cuerpo. Los médicos nos han dicho que solo pueden hacerle quimios para aliviarla, y que la llevemos a casa para que sea todo lo más feliz que pueda”, resumió.Un costoso medicamento podría ayudarla y es la única esperanza de su familia. “Nosotros supimos de un medicamento que a algunas personas les ha dado resultado y no queremos dejar de intentarlo. Haría lo que fuera por curar a mi hija, ¿qué madre no lo haría?”, se preguntó la mujer.El medicamento es importado, cuesta alrededor de 2.600 dólares cada dosis, y desde el entorno familiar y de amistades han comenzado con todo tipo de acciones para juntar el dinero e intentar la cura o al menos darle más posibilidades de vida a Maia.Maia sabe que está enferma, pero la alegría y fortaleza que transmite con su dulce voz, hace olvidar de la difícil realidad que atraviesa. “Me encanta bailar, escuchar música, me gusta mucho dibujar y pintar. En el hospital ya me conocen todos, hace años que ando por acá”, reveló, mientras sonríe. “Me gusta hacer caricaturas, retratos, una chica del hospital se dio cuenta que la estaba dibujando y cuando lo terminé se lo regalé”, contó con orgullo.La niña habló de sus sueños y deseos porque seguramente ya entendió que la única lucha que se pierde es la que se abandona y ella no parece estar dispuesta a eso. “Me gustaría ser bióloga, pero también me gustan mucho los animales, cuidarlos, curarlos a todos los que estén enfermos. Me gustan tantas cosas, también quisiera ser millonaria, entonces no tendríamos que pedir plata para el remedio”, reveló al remarcar: “Quiero darles las gracias a toda la gente que me está ayudando, por lo que están haciendo por mí. Les mando un beso muy grande, los quiero mucho”.Para ayudar a reunir el dinero, la familia abrió una cuenta en el Banco Crediccop a nombre de Gabriel Roa (papá de Maia) CBU: 1910217555121700922235 alias musa.raviol.ovilloCuenta en Mercado Pago: Enviar a través de celular a Carrizo María José 3446576468 [email protected] Teléfono de contacto 0 3446-15 57 6468