Una presa se casó con su novia en el penal: “El amor también es un derecho”

El casamiento se realizó en la Unidad 8 Los Hornos con la presencia de una jueza de Paz y del propio ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.Según indicaron fuentes oficiales a, la ceremonia llevó a cabo ayer en el Salón de Usos Múltiples de la escuela de la cárcel, dondeLa rutina en el penal comenzó a verse modificada desde temprano con la llegada de las autoridades ministeriales, del SPB, del Registro Provincial de las Personas y de los familiares y amigos de la pareja.Además, horas antes del casamiento, el Salón se acondicionó y decoró para la ceremonia civil y luego para una pequeña recepción que contó con presencia también de algunas compañeras del penal. Pasadas las 11 de la mañana, como estaba previsto, la jueza de Paz Andrea Pilar Giménez dio inicio a la ceremonia.Luego de leer los artículos de la Ley de Matrimonio Civil y la declaración de ambas, la jueza las declaró como unidas en matrimonio. En ese momento, todos dentro del Salón estallaron en aplausos y hasta aparecieron algunas lágrimas de emoción. No sólo de Mabel y Gisella, sino también de muchos de los que estaba presentes y hasta la propia magistrada.. Ellas estaban muy emocionadas y fue muy bueno que la pueda acompañar tanta gente, la gente de la Unidad, el ministro Alak, sus familiares y la gente de Acceso a la Justicia. Fue muy importante para todos nosotros porque marca que es muy positivo el trabajo que llevamos adelante en todas las cárceles de la Provincia”, expresó la jueza.En ese sentido, el ministro Alak destacó que “es muy importante la presencia” de la directora nacional de Acceso a la Justicia de la Nación, Gabriela Carpinetti y del resto de las autoridades que concurrieron al evento.“Eso marca la jerarquía que queremos darle a las Unidades Penitenciarias, no solamente como un espacio asegurativo, sino como un espacio donde rijan los derechos sociales, los derechos humanos, que los internos e internas se pueden documentar como corresponde, contraer matrimonio si lo desean, además de educarse, de formarse, de trabajar, todo con el fin que cuando cumplan la condena salgan en libertad y no vuelvan a reincidir, ese es nuestro desafío”, agregó.Carpinetti, por su parte, habló durante la ceremonia: “Acá rige la Constitución, y cómo no va a regir el derecho de soñar, el ánimo de amar,, en las distintas formas de amar que desarrollamos los seres humanos y las personas indistintamente del sexo, del género, de las opciones afectivas que hagamos, más que nunca hay que hacer valer ese derecho en las cárceles porque acá también se puede construir otra humanidad, otra forma de relacionarnos y también de reparar el daño que se pudo haberle hecho a otros causándole dolor; así que a ustedes, más que nunca las felicito por este amor que es un derecho que no tenemos que perder nunca, ese derecho a amar y de ser felices”.Además de Alak, Carpinetti y de la jueza Giménez, estuvieron presentes autoridades ministeriales como la coordinadora de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de la Nación en La Plata, Ana Sanguinetti; el subsecretario de Políticas Penitenciarias de Inclusión, Diego Rao; el director provincial de Políticas de Inclusión, Marcelo Iafolla, la directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Agustina Iafolla; además del jefe del Complejo Penitenciario La Plata, Sergio Rodríguez y el secretario de Coordinación, Gabriel Cejas, junto al director de la Unidad 8, Juan Carlos Gómez y sus subdirectores.También acompañaron la subdirectora General de Políticas de Género, María González Nuevo y la coordinadora de la población trans, Ángeles Maribel Helguera; entre otro invitados.