De mendigo a millonario: "Viví sin luz ni agua", dijo el albañil hijo de magnate

Ahora la Justicia Civil de la Nación, confirmó que es hijo del magnate a quien le iniciará una demanda por daño y perjuicio."Hace muchos años que estoy con esta batalla, hicimos el primer ADN en un laboratorio importante de acá de Córdoba y se negaron, después hicimos en el Ceprocor y lo seguían negando. Ahora el juez de la Nación otorgó el apellido de él hacia mí", explicó Marcelo a"Me reuní cara a cara con él porque no quiso que fuera a sus oficinas y f", relató."Dijo que no la recordaba (a mí mamá), negó que la conocía, que no sabía si era mi padre y me dijo ‘vos no venís a buscar a tu padre, venís por dinero’", repitió. Ahora Marcelo asegura que lo que quiere es que acepten a sus hijos y a sus nietos.", recordó.A diferencia de la educación que recibió Marcelo, los hijos de Lapania y él mismo han pasado por las mejores escuelas y universidades, saben hablar entre 2 y 5 idiomas y han viajado por el mundo.Pese a su historia, Marcelo se ha esforzado junto a su esposa por dar una buena educación a sus hijos."Mis hijos todos han tenido acceso a la educación, mi esposa es una persona instruida y luchamos todos para que pudieran estudiar. Mi hija terminó el secundario, otro hijo es cantante, estudió música, una hace el curso de policía en Río Tercero, otra sigue estudiando", apuntó.Ahora,"He tenido mucha suerte por la gente que me rocé por mi trabajo. Un hombre de un negocio que se llama Palmar Vélez Sarsfield fue quien me dio el primer techo y mi primer colchón cuando no tenía donde vivir. Su familia me mandaba a la nocturna en Córdoba", agradeció.