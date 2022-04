Balacera y estremecedor audio de un niño: “Abuela, creo que estamos en peligro”

? ? El desgarrador audio de un nene de 8 años tras una balacera contra su casa: “Abuela están tirando muchos tiros, creo que estamos en peligro”. https://t.co/DG2HtGQbOE#rosario3 pic.twitter.com/w3bAtwqiwj — Rosario3.com (@Rosariotres) April 8, 2022

“Abuela están tirando muchos tiros, ahora recién, muchos, demasiados. Creo que estamos en peligro”, fue el audio que le envió un niño de ocho años a su abuela a los pocos segundos de escuchar cómo baleaban el frente de su propiedad en Corrientes al 5200, en barrio Tiro Suizo de Rosario.El ataque se dio en este jueves por la noche, pero vecinos aseguran que no fue la primera vez que balean esa propiedad. Incluso una mujer contó que el fin de semana hubo un ataque a otra casa de características similares y que, al momento de los disparos, tenía un menor sentado en el frente.“Yo calculo que se confundieron, no sé qué problema tiene esta gente pero las casas son parecidas, al principio estábamos totalmente desconcertados pero después de los dos hechos de anoche y el del domingo estamos todos muy asustados”, relató una de las vecinas en El Tres.De acuerdo al testimonio de la mujer, los autores de los disparos se movilizaban en motos y también en un automóvil color blanco que ya pasó dos veces a los tiros. “Esta cuadra es tranquila, más allá del club (Tiro Suizo). Pero el domingo dispararon mientras salía la gente del club, no les importó nada”, lamentó.Rosario3.