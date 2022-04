Piden que obra social cubra el medicamento a entrerrianas con fibrosis quística

Dos niñas entrerrianas, una de Paraná y otra de Concordia, padecen fibrosis quística y la obra social no le cubre el medicamento. Fátima Heinze, de la asociación “Alguien como yo FQ”, dijo a Elonce que “el médico especialista le recetó una droga nueva y IOSPER la está denegando. Con los abogados estamos realizando los trámites correspondientes para avanzar en los casos”.



Según se supo, las menores deben tomar Trixacar, una droga “que mejora notablemente la calidad de vida. Tiene un costo de más de $780.000, pero el paciente deja de tomar otros medicamentos y evoluciona favorablemente”.



Sobre la paciente de Paraná, contó que “afortunadamente no es necesario, por el momento, un trasplante. Su familia lucha para que le cubran el medicamento para que mejore. Además, piden que le den leche parenteral, porque siempre se la cambian”.

En tanto, la niña de Concordia se encuentra internada en el hospital Garrahan “en estado delicado. Por su cuadro, no puede ingresar en la lista del INCUICAI”.



Fátima Heinze, remarcó que las pacientes necesitan con “suma urgencia” la medicación. Seguidamente, señaló que “sabemos que muchos pacientes de la provincia serán recetados con Trixacar y la obra social va a tener que proveerlo”.



Ley Nacional



Cabe recordad que el Senado convirtió en ley la norma que declara la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis de interés nacional, y dispone la obligatoriedad de dar cobertura integral a los pacientes para obras sociales y empresas de medicina prepagas.

Al respecto, la joven señaló que “estamos trabajando con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Uriel Brupbacher, para que la provincia se adhiera a la ley nacional de fibrosis quística”.



“Va todo encaminado, pero todavía hay que trabajar mucho”, finalizó. Elonce.com