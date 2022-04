Buscan demoler histórica casa donde vivió Maradona para hacer un edificio

La casa que "el diez" le compró a sus padres había salido a subasta a fines del año pasado con un precio base de 900.000 dólares, pero no hubo interesados. Según estimaciones de la firma Adrián Mercado, “el terreno, vacío, cuesta más que con la casa: 1,3 millones de dólares”.



La inmobiliaria encargada de comercializar el inmueble de la calle Cantilo al 4500, ubicado en el corazón del barrio porteño de Villa Devoto que Diego Maradona le compró a sus padres a comienzos de los años 80, confirmó este viernes a esta agencia que quieren demoler la propiedad para construir un edificio.



Desde la firma Adrián Mercado, encargada de comercializar el inmueble, confirmaron a Télam que la idea es demoler la propiedad para desarrollar un emprendimiento inmobiliario pero que aún “la jueza a cargo no aprobó la venta” y se espera que “en las próximas semanas o meses esto se confirmará”.



El chalet que "el diez" le compró a sus padres Don Diego y Doña Tota, luego de su pase de Argentinos Junior a Boca, y que fue su casa durante años, había salido a subasta a fines del año pasado con un precio base de 900.000 dólares; pero no hubo interesados.



Según estimaciones de la firma, “el terreno, vacío (1.350 metros cuadrados) cuesta más que con la casa: 1,3 millones de dólares”.



Asimismo, señalaron que, en ese lugar se podría hacer un edificio de no más de tres pisos, o cuatro con un retiro tipo balcón terraza al frente y que se pueden construir hasta 2.100 metros cuadrados de obra y 1.500 vendibles.



La subasta de parte del patrimonio del exastro del fútbol mundial y campeón del Mundo con la Selección Argentina, que murió el 25 de noviembre de 2020, se realizó el pasado 19 de diciembre y recaudó 26.000 dólares, sin que pudiera venderse ninguna de las propiedades más valiosas de Maradona, como la emblemática casa de Villa Devoto o un departamento de dos ambientes en Mar del Plata (con una base de 65.000 dólares).



Tampoco hubo ofertas por dos BMW (225.000 y 165.000 dólares) y un multiplaza Hyundai (38.000 dólares).



En tanto, el objeto por el que más se pagó fue el cuadro "Entre Fiorito y el cielo" de la artista Lu Sedova, vendido en 2.150 dólares.



En total, la casa de subastas ofrecía 87 lotes, de los cuales quedaron 22 sin vender y tres fueron retirados antes de iniciar el acto.