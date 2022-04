Juan Carlos Pallarols lanzó la gira nacional del bastón del próximo presidente

Clarín

La tradición, iniciada en diciembre de 1983, se repite cada cuatro años antes de las elecciones, con el propósito de que todos los que lo deseen puedan aplicar los primeros golpes de cincelado a la obra más reconocida del artista.Un inabarcable universo de colores, formas y texturas sale a la luz cuando Juan Carlos Pallarols abre las puertas de su taller -una extensión de su casa, que suele mutar en centro cultural o sala de celebraciones entre amigos-, para anunciar la puesta en marcha de la gira nacional de su obra más reconocida. A partir del próximo 13 de abril, el Bastón de Mando Presidencial que recibirá el mandatario a ser elegido en 2023 recorrerá todas las provincias, para que todo aquel que lo desee pueda aplicar los primeros golpes al cincelado de plata.Como lo define sin ambigüedades el diplomático Maximiliano “Max” Cernadas -ex embajador de Argentina en Hungría-, Pallarols es “una estrella legendaria de la platería nacional”. En realidad, el artista nacido en Banfield en 1942 y afincado en San Telmo es el orfebre criollo por excelencia, aunque él prefiera pasar por alto ese rótulo y considerarse “un artesano”, sin más.La tradición del cincelado hecho por múltiples manos de todo el país arrancó en 1983, cuando unas 5 mil personas dejaron su impronta en el bastón que luego pasaría a manos de Raúl Alfonsín. “Casi cuatro décadas después, para dar forma al bastón de Alberto Fernández se sumaron más de 3 millones de personas”, aporta Pallarols.Esta vez, el maestro de la platería planea ampliar los alcances de su invitación abierta y sugerir a todos los candidatos presidenciales que se perfilen para el próximo proceso electoral que también aporten sus golpes de cincel.Hasta 1983, la pieza era confeccionada con caña de Malaca, detalles de oro macizo y borlas, un diseño que -a decir de Pallarols- “no tiene nada que ver con nuestra cultura ni nuestros símbolos. Es de estilo europeo”. Por esa razón, el maestro se inclinó por la madera de urunday (“gracias a su resina brilla por sí sóla, se mantiene siempre recta, firme y no se corrompe”, explica con un dejo de ironía), plata e incrustaciones de cardo, el único elemento que representa a las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.La voz de Pallarols se escucha entrecortada por el sonido intermitente de los golpes de martillo y cincel que aplican sus cuatro colaboradores en el atelier. Sobre la mesa de trabajo, la empuñadura de plata de la próxima versión del bastón de mando brilla junto a los bastones que lucieron Marcelo T. de Alvear e Hipólito Yrigoyen, ya preparada para recorrer el país y recibir una larga secuencia de golpes.El ojo atento de Pallarols repasa cada rincón de su taller, donde decenas de martillos, pinzas, cinceles y yunques se mantienen perfectamente ordenados. Al fondo, sumido en una atmósfera de riguroso silencio, Manuel Chapuis, técnico orfebre de 34 años recibido en Escuelas Raggio, aplica su mano diestra para tallar y cortar el metal con el buril. “Pallarols me tuvo paciencia durante dos años, hasta que pude entrar en el ritmo del taller”, admite -sin desatender su trabajo- uno de los discípulos más promisorios del artista.Los cuatro asistentes aportan su talento para acompañar a Pallarols a modelar la réplica de un bastón histórico, una pieza de colección que lleva oro y plata soldado y repujado con 14 bolitas de oro, que representan las provincias que integraban la Confederación Argentina a mediados del siglo XIX.“Me eligieron a mí en tiempos de Alfonsín por razones económicas. Ese primer bastón lo cobré un peso y antes lo cobraban una fortuna. Confeccionar cada Bastón de Mando Presidencial me lleva un año, pero, si quisiera, podría hacerlo en diez o quince días”, revela Pallarols, sexta generación de una familia de plateros surgida en Cataluña, cuyos antecedentes más lejanos se remontan a 1750. El legado ya tiene sucesores en dos hijos y los nietos de Pallarols.A punto de cumplir 80 años, el autor de múltiples regalos encargados por mandatarios, cálices papales y la escultura Rosa de la Paz con restos de bronce de balas disparadas en la Guerra de Malvinas atesora en la memoria el sabio consejo que escuchó de boca de su abuelo, su principal figura inspiradora, en el antiguo taller de Lomas de Zamora: “todo lo que hagas tiene que ser con pasión y amor. De lo contrario no sirve”.“Estoy en el taller desde las 7 de la mañana porque tengo ganas. El estrecho vínculo de Pallarols con el interior del país, sus lugares y su gente registra un momento especial, cuando decidió viajar a territorio qom -donde florece el urunday-, en Chaco, para asistir a una ceremonia necesaria para "pedir permiso al bosque para utilizar uno de sus árboles" y otra "con el propósito de solicitar autorización al árbol para extraer su madera".Pallarols regresó a Buenos Aires sin más remordimientos, otra vez listo para poner manos a la obra en un nuevo Bastón de Mando, un ambicioso proyecto familiar fusionado con un sueño colectivo.