Exigen la renuncia de los creadores del área de “masculinidades” en Concordia

Organizaciones sindicales y sociales de Concordia, Entre Ríos y el país emitieron un documento en el que rechazan el área de “masculinidades” creada en el Municipio de Concordia, porque “genera un retroceso en el sentido mismo de violencia y en particular de violencia de género”, además de que “institucionaliza la violencia de género”.Consideraron que instauración del área “obstaculiza las pocas herramientas, recursos y dispositivos técnicos, económicos y físicos que hoy en día tiene el mismo Estado a disposición para atender las problemáticas de género”.Le reprocharon además que “inserta en la sociedad el debate de "mujeres violentas " en contraposición a "varones indefensos", con una intención claramente punitivista hacia las mujeres. Un debate que atrasa un siglo, y que gran parte de esta comunidad ya tiene saldado por lo que el Estado debería estar a la altura de las circunstancias”.Asimismo, reclamaron “una respuesta urgente a nuestras demandas, el refuerzo a las escasas herramientas y equipos a disposición para atenderlas, y a la vez la incorporación de personal con perspectiva de género, atendiendo al espacio laboral y político de las mujeres y disidencias en el Estado Municipal, cupo laboral travestri y trans ya”.“Ya no hay margen para pedirnos paciencia, estamos hartas de tanta impunidad. Basta de la desidia del Estado. Las mujeres y disidencias de esta ciudad necesitamos soluciones urgentes, porque somos nosotras y nosotres las víctimas de este sistema perverso y no vamos a parar de marcar las fallas, falencias y deudas que tiene el Estado con nosotras y nosotres, que no hacen más que perpetuar y aumentar la violencia machista”, subrayaron.Entre las organizaciones que firman el documento se encuentran Agmer Seccional Concordia; CTA Mesa Local Concordia; ATE; Colectiva de Géneros Concordia; MuMaLa Paraná y la Secretaría de Géneros CTA de les trabajadores Entre Ríos. También lo rubrican colectivos feministas y espacios culturales de Concordia, de Entre Ríos y de otras provincias. (APF)