Por “precaución”, retiran de la venta en Argentina lotes de Huevos Kinder

La empresa Ferrero anunció hoy que decidió retirar del mercado en la Argentina algunos lotes de su producto "Kinder Mini Eggs", fabricados en Bélgica, tras los casos de salmonella detectados en Europa en personas que consumieron estos chocolates, una medida que llega a pocos días de celebrarse la Pascua.La firma, en un comunicado, destacó que "como medida de precaución retira voluntariamente del mercado argentino lotes seleccionados de Kinder Mini Eggs fabricados en Bélgica"Indicó que en las investigaciones realizadas en aquellos países europeos afectados por casos de salmonella se obtuvo "nuevas informaciones que muestran una coincidencia de genotipos entre los casos de salmonella notificados en Europa y nuestra planta en Arlon, Bélgica".En la Argentina, "como precaución, hemos tomado la decisión de retirar voluntariamente", dijo la firma alimenticia y detalló que trabajan con los distribuidores "para garantizar que estos productos ya no estén disponibles para la venta".Tras aclarar el resto de sus productos "no se ven afectados" recomendaron "no consumir los productos enumerados", y si se adquirió uno "conservarlo y comunicarse con el equipo de atención al consumidor de Ferrero al 0800-444-3030 / 0800-444-7133 y [email protected] En Europa se notificaron desde el mes pasado varias decenas de casos de salmonelosis en diferentes países por lo que la empresa Ferrero decidió retirar del mercado diversos productos de la marca Kinder fabricados en Bélgica ante la sospecha de ser los responsables de causar la intoxicación. La medida fue impulsada por reguladores sanitarios de Reino Unido y Francia para prevenir nuevas infecciones.Según la información oficial, la edad media de los principales afectados por esta bacteria es de niños de cuatro años, ya que varias de las piezas retiradas apuntan a la población infantil.La infección por salmonella (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana que afecta el aparato intestinal y las vías más frecuentes de contagio son los alimentos contaminados y el agua.