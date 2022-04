Fotoperiodismo: “La gente se tiene que conmover con lo que uno hace”

Quién es Rubén Digilio

El fotógrafo Rubén Digilio está en Paraná. Este jueves realizó una charla en la Facultad de Ciencias de la Educación.“Arranqué hace 30 años con el blanco y negro, me gustaba contar historias con mi cámara, y la idea es mostrar un poco nuestra realidad. No trabajaba como fotógrafo, mis comienzos son como dibujante, como comerciante, después paso a un taller de fotoperiodismo en TEA, de ahí me convocan e inmediatamente dejo todo lo que estaba haciendo y me dedico a esto. Mostrar cómo es un entrevistado con tres o cuatro imágenes, escribiéndolo con un periodista, eso es fotoperiodismo”, comenzó relatando Digilio a“El momento” para sacar una foto “se siente, uno tiene que estar atento todo el tiempo, saber ubicarte; no es solo conocimiento de la cámara y la parte técnica. Con la luz se opina, es fundamental para mí. Hay que trasmitir algo, te pueden amar, te pueden odiar, pero la gente se tiene que conmover con lo que hagas”, aseguró.De la misma manera entendió: “Todo el mundo saca fotos, hoy están todos con los teléfonos;el desafío es ese. Es como una competencia, Uno tiene que diferenciarse a través de la mirada y la técnica”.Viernes y sábado, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, se realizará un taller de fotoperiodismo, de editorial de revistas y actualidad, además de ensayo fotográfico. Constará de cuatro módulos, que tendrán desde una manifestación hasta una nota de moda. Será en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos.Nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1956, se recibió de técnico mecánico, profesión que ejerció durante 10 años como dibujante proyectista. Posteriormente ejerció una actividad comercial durante siete años y comenzó a estudiar fotografía en el Instituto de Arte Fotográfico y Cinematográfico de Avellaneda, TEA (Taller Escuela Agencia).Continuó estudiando fotoperiodismo con Don Rypka, realizó talleres de perfeccionamiento en las jornadas de fotografía Bs As – La Plata y con Susan Méiselas en Cartagena de Indias, Colombia enviado por el diario La Nación. Cursó un taller de clínica fotográfica con Juan Travnik.Comenzó su carrera como fotoperiodista en 1989 en las revistas El Equipo, Diario Sur y Los Periodistas. Entre 1992 y 1994 colaboró con Editorial Atlántida e integró el staff de revista Panorama (Editorial Geba). De 1994 a 1998 integró el staff de la revista del diario La Nación. Entre 1998 y 2019 integró el staff de la revista VIVA del diario Clarín.Realizó múltiples muestras individuales en el país y en el exterior entre las que se destacan Síndrome de Vida, Otras Miradas, El Bicherío, Vidas Secretas y En Mis Ojos Malvinas. También participó en muestras colectivas, como las muestras anuales de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), Museo de Bellas Artes, Fotogalería del Teatro General San Martín, Centro Cultural Gasteig de Munich y Stuttgart, Alemania, entre otras.A la par del trabajo profesional publicó reportajes fotográficos en diferentes revistas (Geomundo, Fotomundo, Página 30, etc.) y en libros (Una foto con Macri, Derrumbe, “Buenos Aires, una Visión Fotográfica», etc.).Publicó su primer libro “Clase Turista” en 2020.Recibió diferentes distinciones entre las que se puede mencionar el segundo premio XV Salón Nacional de Fotografía, el 3o Premio y Mención Especial en el Concurso Feria del Sol organizado por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.Actualmente dicta cursos en el Espacio Fotográfico Marcelo Gurruchaga, Taller de Macrofotografía, Taller de Fotografía Editorial, Taller de Flash Portátil y Fotografía Nocturna (desde el 2019 a 2022).