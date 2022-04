Vizzotti: “no solo hay que hablar de coronavirus, sino de virus respiratorios”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo hoy en San Juan que “ya no solo hay que hablar de Covid-19, sino de virus respiratorios” por el avance de casos de gripe en el país, consideró “superada definitivamente la etapa del aislamiento total” y que “la respuesta de los argentinos ante la vacunación ha sido épica”.Vizzotti encabezó hoy en San Juan una reunión del Consejo Regional de Salud (Coresa) con las ministras del área de San Juan, San Luis y Mendoza, y participó de la inauguración del hospital mental Julieta Lanteri.En diálogo con la prensa, la jefa de la cartera sanitaria a nivel nacional destacó que “aunque ya no es obligatorio, la recomendación es que el barbijo tiene un rol relevante, sobre todo con circulación de la influenza y con presencialidad plena es importante usarlo".Indicó que esto es así porque “ya no sólo hay que hablar de Covid-19, sino de virus respiratorios”, y sostuvo que “el barbijo ha sido un elemento fundamental y lo seguirá siendo para prevenir este tipo de enfermedades”.Consideró que “la respuesta de los argentinos ante la vacunación ha sido épica” y dijo que “la vacunación lograda, a través de un operativo nacional sin precedentes, ha sido la mejor herramienta para vencer el avance del virus en el país”.La ministra formuló declaraciones en el marco de la reunión del Consejo Regional de Salud, junto a las ministras de Salud de San Juan, Alejandra Venerando; de San Luis, Rosa Dávila y de Mendoza, Ana María Nadal y el vicegobernador sanjuanino, Roberto Gattoni.Paralelamente, se desarrolló una reunión de Salud Mental que finalizó cuando la titular de la cartera sanitaria Nacional participó de la inauguración de obras en el Hospital Julieta Lanteri con el corte de cinta, descubrimiento de placas y un recorrido de las autoridades por el nosocomio.En el establecimiento ubicado en la localidad de La Bebida en Rivadavia, al oeste de la ciudad capital, Vizzotti destacó que “San Juan es la primera provincia que va a tener una obra de teatro que hemos desarrollado en el Ministerio, relacionada a salud mental y con conversatorios” que se presentará este viernes por la mañana. Fuente: (Télam)