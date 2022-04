Pronóstico: el tiempo mejorará el viernes, pero pronto volverá la inestabilidad

Paraná Incluyen a Paraná y otros departamentos entrerrianos en alerta por tormentas

El meteorólogo Alejandro Gómez indicó aque una extensa masa nubosa avanzaba esta mañana hacia Paraná y el centro-oeste de Entre Ríos y que “podríamos tener condiciones de inestabilidad más importantes, con algunas lluvias hacia el mediodía, aunque consideró que los registros no serían de mucha importancia”.El norte entrerriano “sería el más inestable con probables tormentas y lluvias del orden de los 20 milímetros, mientras que el sur de la provincia no tendría condiciones de inestabilidad”, señaló durante el programaEl viernes “las condiciones mejoran. En las zonas donde hoy haya precipitaciones, mañana son probables bancos de nieblas y neblinas. Esto se disiparía y para la tarde esperaríamos buenas condiciones, con un sensible ascenso de temperaturas. Aguardamos unos 27 grados con aumento de la sensación térmica”.“El sábado será el mejor día. Esperamos buenas condiciones con aumento de las temperaturas que estarían en unos 28 grados, con una mínima cercana a 17 grados, con cielo entre poco y parcialmente nublado”, anticipó Gómez.El domingo, “tendríamos un incremento gradual de la nubosidad en el transcurso de la mañana. Hacia la tarde o noche, las condiciones de inestabilidad afectarían el norte y centro de la provincia”, estimó.El lunes “estaría llegando un sistema frontal débil con condiciones de inestabilidad que podrían ser significativas. Gran parte del territorio provincial estaría afectado por probables lluvias y tormentas”.“Tendría un lento mejoramiento hacia el martes. Pero hacia la tarde y la noche de esta jornada pasaría el final de este proceso inestable con algunos chaparrones y tormentas, fundamentalmente en el norte de Entre Ríos”, advirtió Gómez.Finalmente, “hacia el miércoles las temperaturas descenderán” y en Semana Santa tendríamos registros térmicos bajos, “con mínimas de entre 5 y 8 grados, por la irrupción de una nueva masa de aire muy fresco”.