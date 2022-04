Veteranos de Malvinas quedarán exentos del pago de la tarifa de peajes

Forma de instrumentación



Mediante la resolución 430/2022, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, dispuso que los veteranos de la Guerra de Malvinas, quedarán exentos del pago de la tarifa de peaje en las estaciones pertenecientes a la Red Vial Nacional Concesionada.La medida alcanza a ex soldados conscriptos y civiles que participaron en las acciones bélicas que tuvieron lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) y quienes entraron en efectivas acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.) dentro de la zona de exclusión de las 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas, así como también a quienes fueron afectados al Crucero “ARA General Belgrano” hasta el 2 de mayo de 1982.La exención del pago de peajes es un reclamo histórico de los veteranos y veteranas de Malvinas, y un derecho que es reparado dentro del 90° aniversario de la creación de Vialidad Nacional. Además, se enmarca dentro de la “Agenda Malvinas – 40 años” que el presidente Alberto Fernández lanzó a finales de 2021 con el objetivo de elaborar acciones de reconocimiento y homenaje tanto a ex combatientes como a caídos durante el conflicto del Atlántico Sur y sus familiares.En este sentido, una de las primeras disposiciones fue declarar, mediante el Decreto 17/2022 del Poder Ejecutivo Nacional, al año 2022 como de homenaje del pueblo argentino a las personas caídas, así como a sus familiares y a los veteranos y las veteranas en el conflicto bélico, además difundir y concientizar acerca de los derechos soberanos argentinos.Asimismo, cabe destacar que la nueva medida es llevada a cabo no solo con el objetivo de homenajear a nuestros veteranos y veteranas haciendo lugar a su reclamo, sino también con el propósito de garantizar la accesibilidad, la continuidad y la calidad del servicio prestado a quienes utilizan la red de peajes, siempre en miras de mejorar la seguridad vial de la traza.La exención se tramitará ante el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional. Las personas beneficiarias podrán iniciar el proceso mediante el envío de un formulario que se encontrará disponible en el sitio web del organismo mencionado, a fin de facilitar la accesibilidad para realizar el trámite desde cualquier lugar del país. Para ello, la persona usuaria beneficiaria deberá vincular un único vehículo en el que se traslade o sea trasladada. El mismo no podrá ser de uso comercial y deberá ser de hasta dos ejes y 2,30 metros de altura, sin rueda doble.La medida se instrumentará a través del dispositivo TelePASE, que será asignado e instalado en el vehículo vinculado luego del inicio del trámite y de su autorización por parte de Vialidad Nacional. Una vez que la exención del pago de peaje sea autorizada por parte de Vialidad Nacional, el beneficio será vinculado al dispositivo de TelePASE sin que la persona usuaria deba realizar ningún otro trámite. En este sentido, la habilitación del TelePASE se hará efectiva en un plazo no mayor a las 96 horas hábiles.Ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible telefónicamente de lunes a viernes entre las 9 y 18 hs llamando al 0800-222-6272 o al 0800-333-0073; o las 24 horas del día enviando un correo electrónico a [email protected]