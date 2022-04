Tras restricciones, el Padre Ignacio vuelve a realizar el tradicional Vía Crucis

Luego de dos años de virtualidad, el próximo Viernes Santo volverá a llevarse a cabo el tradicional Vía Crucis encabezado por el padre Ignacio. De este modo, en medio del cese de las restricciones producto de la pandemia de coronavirus, regresará la ceremonia más popular de la ciudad y, a la vez, uno de los encuentros religiosos más concurrido de Latinoamérica. Todo un desafío para los organizadores.



El sacerdote de barrio Rucci está expectante y así se lo nota en sus misas cuando él mismo anuncia el regreso del acontecimiento que evidencia la enorme convocatoria que tiene. Es que luego de tanta ausencia, se aguarda un aluvión de personas, por lo tanto habrá que tomar recaudos.



Según pudo saber La Capital, el recorrido ya está decidido y por estos días se desarrollan reuniones entre los referentes de la Iglesia Natividad del Señor y la Municipalidad para consensuar otras cuestiones, como cortes de calles, ordenamiento vehicular, acondicionamiento del espacio público y recorridos de líneas de colectivos.



Además, resta saber qué cantidad de agentes trabajarán para organizar una jornada que tiene como punto culminante la ceremonia, pero que comienza muy temprano con la presencia de los fieles en los alrededores del templo.



Habitualmente, son cientos de uniformados los que realizan tareas de control, entre ellos la policía, aparte de los colaboradores de la iglesia del padre Ignacio, siempre dispuestos a estar en todos los detalles.



Hay una premisa que se busca cumplir: que los asistentes concurran “con tranquilidad, teniendo en cuenta que se trata de una actividad religiosa”, expresaron portavoces a este diario.



Es que se trata del encuentro eclesiástico más importante del año y la concurrencia es masiva, por lo que, tras dos períodos de ausencia, el público no querrá perdérselo. “Por eso se necesita que la gente disfrute cada momento, vaya con calma, tranquila y pensando en que la pandemia no terminó; queremos que todos tomen recaudos, lleven ropa cómoda, caminen separados, no se olviden de tener abrigos a mano y que disfruten de un acontecimiento así”.



Para que la convocatoria sea clara está previsto que la semana próxima se den a conocer todos los detalles a través de un anuncio único, con vistas a que no haya dobles mensajes.



Para los organizadores, es imperioso bajar el nivel de ansiedad, que la gente vaya relajada después de dos años de Covid y restricciones.



En 2020 y 2021 la pandemia obligó a que las ceremonias de Semana Santa se realizaran con pocas personas o de manera virtual, entre ellas el Camino de la Cruz de Ignacio Peries.



En aquellas oportunidades, esta ceremonia se transmitió por televisión y a través de las redes sociales de la parroquia Natividad del Señor. El sacerdote habló desde la iglesia y estuvo acompañado por muy pocos fieles que participaron con oraciones y canciones de la conmemoración de la muerte de Jesús en la que se recuerdan las 14 estaciones que recorrió hasta llegar al lugar de la crucifixión.



La impresionante popularidad del padre Ignacio, nacido en Sri Lanka y afincado en Rosario desde más de 20 años, creció a la par de la concurrencia al Vía Crucis. En el primero que lideró, congregó unas 500 personas, en el segundo 1.500 y ya a la tercera celebración fueron más de 5 mil fieles. En 2016 participaron 200 mil personas y en 2019, la última antes de la pandemia hubo un récord de 350 mil almas al pie del enorme crucifijo del barrio Rucci.